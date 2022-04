Stasera tutto è possibile 5 aprile, diretta: il tema dell’ultima puntata è ‘Viva la natura’

Condividi su

Martedì 5 aprile, dalle ore 21:25 su Rai 2, è prevista la messa in onda dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile. Alla conduzione ci sarà Stefano De Martino, supportato in studio dal cast fisso composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Quest’ultimo, in particolare, imiterà Milly Carlucci. Anche nell’ultimo appuntamento dello show, il conduttore accoglierà in studio tanti ospiti.

Nel corso della puntata di Stasera tutto è possibile del 5 aprile, infatti, saranno presenti Paolo Conticini, Antonio Giuliani, Sergio Friscia, Marta Filippi e Flora Canto. Oltre a loro, poi, ci saranno anche Peppe Iodice, Maurizio Mattioli e Andrea Dianetti. Il tema della puntata è Viva la natura.

Stasera tutto è possibile 5 aprile diretta, Stammi dietro dance

Con qualche minuto di ritardo, inizia la puntata del 5 aprile di Stasera tutto è possibile. Il conduttore Stefano de Martino entra in studio con un secchio della spazzatura e saluta il pubblico. Il conduttore ricorda il tema della puntata, che è “Viva la natura“. Stefano De Martino presenta il primo ospite, che è Biagio Izzo. Il comico era dentro il secchio. Mano a mano, poi, entrano tutti gli altri ospiti della serata. Subito dopo, il conduttore dà la linea a una breve pausa pubblicitaria.

Si ritorna in onda. Tutti i concorrenti sono vestiti a tema “natura“. Paolantoni indossa solo un accappatoio e una cravatta. “Natura morta“, scherza Stefano De Martino. “Da vicino è molto peggio“, aggiunge Flora Canto. Sergio Friscia, invece, indossa gli abiti di un “esperto di sopravvivenza“.

Il primo gioco è Stammi dietro dance. Giocano Flora Canto, Paolo Conticini, Peppe Iodice e Sergio Friscia. I concorrenti dovranno, di volta in volta, improvvisare un ballo su una musica. Tutti gli altri, invece, dovranno imitare i suoi passi. Si balla, tra le altre musiche, anche sulle note del Pulcino Pio. Entra Vincenzo De Lucia, che imita Milly Carlucci. La finta Milly saluta il “conduttore per una notte Stefano De Martino“. Flora Canto e Paolo Contici ballano, su indicazione dell’imitatore, la “pizzicotta“, una variante della pizzica.

La prima stanza inclinata

Il secondo gioco, invece, è la Stanza Inclinata. Il tema è il Pollice Verde. Flora interpreta la proprietaria della serra, Biagio Izzo invece è suo marito. Friscia e Paolantoni sono le piante carnivore. Peppe Iodice e Antonio Giuliani, infine, interpretano gli aspiranti collaboratori. Durante lo sketch, Paolantoni cade in maniera rovinosa, scatenando le risate di tutti, conduttore compreso: “Mi si è spezzata la radice“, dice il comico, che caccia poi Izzo dalla stanza su indicazione di Stefano De Martino.

Flora, nello sketch, interpreta una proprietaria stanca che, per questo, ha scelto di prendere due aspiranti aiutanti: i ‘cugini di campagna’. Entrano in scena, dunque, anche Iodice e Giuliani. I due, cercando di mantenersi in equilibrio, mandano in soqquadro tutta la scenografia. I due aiutanti devono prendersi cura delle piante. Stefano De Martino annuncia la pubblicità. Si ritorna in onda. Tutti i partecipanti cantano “Anima mia“, celebre brano dei Cugini di Campagna. Termina così la prima Stanza Inclinata della puntata di Stasera tutto è possibile del 5 aprile.