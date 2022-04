Stasera tutto è possibile 5 aprile, diretta: il tema dell’ultima puntata è ‘Viva la natura’

Condividi su

Martedì 5 aprile, dalle ore 21:25 su Rai 2, è prevista la messa in onda dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile. Alla conduzione ci sarà Stefano De Martino, supportato in studio dal cast fisso composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Quest’ultimo, in particolare, imiterà Milly Carlucci. Anche nell’ultimo appuntamento dello show, il conduttore accoglierà in studio tanti ospiti.

Nel corso della puntata di Stasera tutto è possibile del 5 aprile, infatti, saranno presenti Paolo Conticini, Antonio Giuliani, Sergio Friscia, Marta Filippi e Flora Canto. Oltre a loro, poi, ci saranno anche Peppe Iodice, Maurizio Mattioli e Andrea Dianetti. Il tema della puntata è Viva la natura.

Stasera tutto è possibile 5 aprile diretta, Stammi dietro dance

Con qualche minuto di ritardo, inizia la puntata del 5 aprile di Stasera tutto è possibile. Stefano de Martino entra in studio con un secchio della spazzatura e saluta il pubblico. Il conduttore ricorda il tema della puntata, che è “Viva la natura“. Stefano De Martino presenta il primo ospite, che è Biagio Izzo. Il comico era dentro il secchio. Mano a mano, poi, entrano tutti gli altri ospiti della serata. Subito dopo, il conduttore dà la linea a una breve pausa pubblicitaria.

Si ritorna in onda. Tutti i concorrenti sono vestiti a tema “natura“. Paolantoni indossa solo un accappatoio e una cravatta. “Natura morta“, scherza Stefano De Martino. “Da vicino è molto peggio“, aggiunge Flora Canto. Sergio Friscia, invece, indossa gli abiti di un “esperto di sopravvivenza“.

Il primo gioco è Stammi dietro dance. Giocano Flora Canto, Paolo Conticini, Peppe Iodice e Sergio Friscia. Un concorrente tra i presenti dovrà, di volta in volta, improvvisare un ballo su una musica. Tutti gli altri, invece, dovranno imitare i suoi passi. Si balla anche sulle note del Pulcino Pio. Entra Vincenzo De Lucia, che imita Milly Carlucci. La finta Milly saluta il “conduttore per una notte Stefano De Martino“. Flora Canto e Paolo Contici ballano, su indicazione dell’imitatore, la “pizzicotta“, una variante della pizzica.

La prima stanza inclinata

Il secondo gioco, invece, è la Stanza Inclinata. Il tema è il Pollice Verde. Flora interpreta la proprietaria della serra, Biagio Izzo invece è suo marito. Friscia e Paolantoni sono le piante carnivore. Peppe Iodice e Antonio Giuliani, infine, interpretano gli aspiranti collaboratori. Durante lo sketch, Paolantoni cade in maniera rovinosa, scatenando le risate di tutti, conduttore compreso: “Mi si è spezzata la radice“, dice il comico, che caccia poi Izzo dalla stanza su indicazione di Stefano De Martino.

Flora, nello sketch, interpreta una proprietaria stanca che, per questo, ha scelto di prendere due aspiranti aiutanti: i ‘cugini di campagna’. Entrano in scena, dunque, anche Iodice e Giuliani. I due, cercando di mantenersi in equilibrio, mandano in soqquadro tutta la scenografia. Gli aiutanti si ‘prendono cura’ delle piante. Stefano De Martino annuncia la pubblicità. Si ritorna in onda. Tutti i partecipanti cantano “Anima mia“, celebre brano dei Cugini di Campagna. Termina così la prima Stanza Inclinata della puntata di Stasera tutto è possibile del 5 aprile.

Stasera tutto è possibile 5 aprile, diretta: Segui il labiale

Continua la puntata di Stasera tutto è possibile del 5 aprile: è il momento del gioco Segui il labiale. I primi a giocare sono Francesco Paolantoni e Paolo Conticini. La frase è: “La farfalla vola ma non è un uccello”. Il fresco vincitore del Cantante Mascherato deve leggere il labiale del comico. Conticini indovina la frase in modo abbastanza agevole. Per i due una standing ovation.

Proseguono Giuliani e Dianetti. Quest’ultimo dovrà leggere il labiale. La frase è “La natura alle volte è tremenda“. Andrea Dianetti capisce “La natura alle volte è perfetta“. Dopo non poche difficoltà, Dianetti indovina.

Proseguono il gioco Sergio Friscia e Flora Canto. Quest’ultima dovrà leggere il labiale. La frase è: “La fauna spesso si nutre di flora“. La partecipante non riesce a capire la parola “nutre“. Alla fine, comunque, anche lei riesce a indovinare la frase corretta.

Cover Step e Ruba Gallina

La serata prosegue con il gioco del Cover Step. I concorrenti, nella manche, cantano a microfono spento in playback. Tuttavia, le loro voci vengono registrate e fatte sentire successivamente, a cappella .Iniziano Biagio Izzo e Antonio Giuliani. I due concorrenti dovranno cantare sulle note di Wake me up before yo go-go. Terminato il brano, è il momento dell’esibizione di Peppe Iodice. Per lui il singolo è Mille giorni di te e di me, di Claudio Baglioni. Vengono mostrate le esibizioni (esilaranti) senza la musica.

Dopo Cover Step, è il momento di Ruba Gallina. Il gioco è una versione alternativa del gioco della sedia: i concorrenti dovranno girare in senso orario intorno a un tavolo. Quando la musica si interrompe, i partecipanti dovranno prendere la gallina presente sul tavolo. Chi non riesce è eliminato. Vengono eliminati, in ordine, Sergio Friscia, Marta Filippi, Flora Canto, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Andrea Dianetti e Peppe Iodice. Gli ultimi due rimasti in gara sono Paolo Conticini e Antonio Giuliani. A vincere, alla fine, è proprio Giuliani, che festeggia e riceve una standing ovation da parte del pubblico.

Stasera tutto è possibile 5 aprile, diretta: Fotomimo

Prosegue la puntata di Stasera tutto è possibile del 5 aprile. Il prossimo gioco è quello del Fotomimo. L’obiettivo è quello di far indovinare, solo attraverso i gesti, delle immagini ai compagni di squadra. Iniziano Iodice, Friscia e Canto. L’immagine è un cane e tocca a Flora indovinare. La ragazza indovina. Flora, poi, mima i pattini a rotelle e Sergio Friscia indovina. Quest’ultimo mima a Iodice la simulazione. Il comico, al gesto della simulazione, esclama “Cuadrado“, calciatore della Juventus. Infine, Iodice mima il pinguino a Flora.

I prossimi tre ospiti a giocare sono Marta Filippi, Francesco Paolantoni e Paolo Conticini. Inizia Paolantoni, che deve mimare alla Filippi il colpo della strega. La ragazza, poi, mima a Conticini una catapulta. Quest’ultimo, invece, deve mimare una console di videogiochi a Paolantoni. Il comico, infine, deve mimare la carta igienica alla Filippi. A vincere è la prima squadra, che ha impiegato meno tempo a effettuare il mimo delle quattro immagini proposte.

Dalla A alla Z e Alpha Body

La puntata continua con Dalla A alla Z. Il gioco si basa sull’improvvisazione: De Martino, infatti, dice una lettera e, a turno, i concorrenti devono prendere parola iniziando a parlare con una frase che, per iniziale, ha la lettera in questione. A giocare sono Sergio Friscia e Peppe Iodice. Entra, come ospite, Maurizio Mattioli. Sergio Friscia interpreta un commissario, mentre Iodice interpreta il suo aiutante. Mattioli, invece, è un contadino che vuole fare una denuncia in quanto ha subito dei furti di galline.

Il gioco successivo è Alpha Body. Nel gioco, i partecipanti dovranno comporre delle lettere di una parola utilizzando il loro corpo. I primi a giocare sono Canto, Iodice e Filippi. Dovranno scrivere la parola “dieta“. I concorrenti sono stati oggettivamente molto bravi. Dopo una breve pausa pubblicitaria, si ritorna in onda.

Stasera tutto è possibile 5 aprile, diretta: Do-Re-Mi-Fa-Male

Prosegue la puntata di Stasera tutto è possibile del 5 aprile. Stefano De Martino annuncia il gioco Do-Re-Mi-Fa-Male. I concorrenti vengono inseriti in delle buste della raccolta diffirenziata. Saranno mandate in onda delle musiche e i concorrenti dovranno correre verso un pulsante rosso. Il primo che riesce a schiacciare il tasto, potrà dare la risposta. La prima musica viene indovinata da Sergio Friscia. Il secondo brano, invece, viene indovinato da Dianetti.

Il terzo singolo, invece, viene indovinato da Biagio Izzo. La quarta canzone, invece, è indovinata da Paolo Conticini. Il quinto brano, invece, è indovinato da Antonio Giuliani. La sesta canzone viene indovinata da Flora Canto. Gli ultimi due concorrenti in gara sono Peppe Iodice e Marta Filippi. A indovinare l’ultimo singolo è Marta Filippi.

Et Voilà e l’Appendista Stregone

Il prossimo gioco è Et Voilà. A giocare sono Andrea Dianetti, Francesco Paolantoni e Antonio Giuliani. I partecipanti dovranno cercare di sfilare via una tovaglia da un tavolo apparecchiato, con l’obiettivo di far cadere meno oggetti possibili. Il peggiore è stato Paolantoni, che ha perso per l’ennesima volta nella serata e reagisce scalciando i tavoli.

Il gioco successivo è quello dell‘Appendista Stregone. Biagio Izzo e Francesco Paolantoni saranno i modelli. Sergio Friscia e Antonio Giuliani, invece, saranno i due stilisti. I due modelli vengono riempiti di oggetti. A vincere, alla fine, è la coppia Friscia-Giuliani, che sono riusciti a indossare più oggetti. Pubblicità.

Stasera tutto è possibile 5 aprile, diretta: Colonna Sonora e Freeze Dance

Si ritorna in onda con Stasera tutto è possibile del 5 aprile. Il prossimo gioco è Colonna Sonora. A giocare Flora Canto, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. La trama del gioco è quello degli espoloratori nella giungla. Durante lo sketch, verranno mandate in onda delle musiche e i partecipanti dovranno cambiare stile di recitazione a seconda della sinfonia trasmessa. Paolantoni e Canto interpretano due coniugi esploratori. Izzo, invece, è un gorilla.

Il gioco successivo, invece, è Freeze Dance. Tutti i partecipanti sono coinvolti nel gioco. I giocatori devono ballare sulle note di un brano: non appena questo si interrompe, i partecipanti devono rimanere immobili nella posizione in cui si trovano. Il tema del primo ballo è la giungla, mentre il secondo ballo è a tema montagna. A vincere il gioco è Francesco Paolantoni.

Successivamente, torna in studio Vincenzo De Lucia che imita ancora Milly Carlucci. La conduttrice entta in scena con il panda di Stasera tutto è possibile e annuncia: “Benvenuti al Cantante Mascherato“. La Carlucci, poi, improvvisa una presa di danza con Stefano De Martino, che la porta fuori dallo studio.

Yoga Jouè e Speed Quiz

Il programma continua con Yoga Joué. I giocatori saranno Paolo Conticini, Antonio Giuliani, Flora Canto, Marta Filippi e Andrea Dianetti. Al momento partecipa anche una ragazza del pubblico. Il gioco consiste nella messa in pratica di mosse tipiche dello yoga, che vengono mostrate dal conduttore e che devono essere riprodotte dai giocatori. È il momento, poi, di una nuova pausa pubblicitaria.

Si ritorna dalla pausa. I concorrenti dovranno ora cimentarsi nel gioco dello Speed Quiz. Ai partecipanti del gioco viene posta una domanda, alla quale ogni concorrente deve dare tre risposte. Subito dopo, il giocatore deve schiacciare il pulsante rosso presente nel palco. A giocare per primi sono Dianetti e Filippi. A vincere la sfida è la ragazza, che poi riesce a battere anche Paolo Conticini.

Il duello successivo è tra Marta Filippi e Peppe Iodice. A vincere è proprio il comico, che poi sfida Flora Canto. Anche quest’ultima, però, esce sconfitta. La sfida seguente è tra Iodice e Biagio Izzo. A vincere, alla fine, è Peppe Iodice.

Stasera tutto è possibile 5 aprile diretta, Rumori di fondo

La puntata di Stasera tutto è possibile del 5 aprile continua. È il momento di Rumori di fondo. A giocare è Francesco Paolantoni, che deve raccontare la storia de I 3 porcellini. Durante il racconto della fiaba, il comico viene interrotto da alcuni rumori di fondo. Paolantoni deve ascoltare tali suoni per poi modificare la fiaba a seconda dei rumori trasmessi. Ne esce fuori un racconto decisamente esilarante. Tra i momenti più divertenti di tutta la serata.

Successivamente, torna sul Vincenzo De Lucia. Questa volta l’imitatore interpreta Barbara D’Urso: “Sono venuta per farti fare il 92% di share“, dice rivolgendosi a Stefano De Martino. La conduttrice, poi, suggerisce al conduttore di inserire nel programma “gli analisti, come Federico Fashion Style e Francesca Cipriani“. Vincenzo De Lucia appare con una luca a dir poco abbagliante.

La D’Urso/De Lucia, inoltre, insegna a De Martino come salutare il pubblico a casa: “La vostra è una trasmissione vecchia, quindi staccate i cateteri. Il mio cuore è vostro, dei miei figli e subito dopo vostro. Col cuore!“. Alla fine, l’imitatore torna a interpretare sé stesso e ringrazia il conduttore e la produzione del programma.

La Stanza Inclinata

La puntata continua con l’ultima Stanza Inclinata. In scena entrano Paolo Conticini e Francesco Paolantoni, che interpretano due documentaristi. Al gioco partecipano anche Biagio Izzo (che è l’Aquilotto), Andrea Dianetti (lo sciatore estremo), Antonio Giuliani (l’Aquila), Marta Filippi e Flora Canto (le cerbiatte) e, infine, Sergio Friscia e Maurizio Mattioli (i cervi).

I due documentaristi, nello sketch, si trovano a 2 mila metri e cercano di vedere l’Aquila. In scena entra anche il cervo Sergio Friscia, che si presenta: “Buongiorno, sono Cervo Friscia. Vuoi venire nella mia villa, a Cerveteri? Io, in una donna, non guardo sono l’estetica, ma anche il cervello. Ho la cervicale…“. Pubblicità. Al rientro dalla pausa, il conduttore Stefano De Martino ringrazia tutti gli ospiti che hanno partecipato alla serata. La puntata finisce qui.