Andrà in onda alle 21.30 su Italia uno, il nuovo appuntamento con La Pupa e il Secchione del 5 aprile. Lo show è condotto da Barbara D’Urso, affiancata dalla giuria composta da Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge. Sarà Alex Belli l’ospite della puntata, nel ruolo di “pupo per una sera”.

La Pupa e il Secchione 5 aprile diretta

Inizia la puntata de La Pupa e il Secchione del 5 aprile. Barbara D’Urso presenta la giuria composta da Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge. Una clip mostra quanto accaduto durante la settimana nella Villa. Come annunciato dalla stessa conduttrice, non sono mancati infatti i colpi di scena. Questa sera si formerà una nuova coppia, entra dunque la nuova pupa, ovvero Paola Caruso.

Entra in studio Alex Belli, che in questa quarta puntata sarà il “pupo per una sera”, che avrà il compito di dare cinque punti bonus ad una delle coppie. Ad Alex, Barbara affida anche il ruolo di “paciere” tra la sua ex fidanzata, la pupa Mila Suarez ed il secchione Mirko, una coppia che sembra non andare d’accordo.