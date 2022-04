L’Eredità la campionessa Claudia, va alla Ghigliottina per la quinta volta ma non indovina

Condividi su

Nella puntata de L’Eredità di ieri, martedì 5 aprile, si è qualificata come campionessa Claudia. La ragazza, 30enne di Roma, ha partecipato a sei puntate. Di queste, cinque le ha finite da campionessa. In un’occasione, poi, la concorrente è riuscita anche a vincere alla Ghigliottina, aggiudicandosi 80 mila euro.

L’Eredità campionessa Claudia, la concorrente ha rischiato l’eliminazione nel secondo Volta Pagina

Nella puntata de L’Eredità, la campionessa Claudia ha iniziato il gioco in maniera non convincente. Nel secondo Volta Pagina, infatti, è stata la prima a commettere un doppio errore e, per questo, è andata a rischio eliminazione. Claudia ha puntato il dito contro Valeria e le due sono andate al duello. Lo scontro, comunque, è stato vinto agevolmente dalla campionessa, che è così riuscita a salvarsi.

Alla fine, nella puntata de L’Eredità di ieri, sono arrivate al Triello la campionessa Claudia e le new entry Beatrice e Giovanna. Proprio quest’ultima è partita per prima nella manche, avendo il montepremi provvisorio più basso (di 10 mila euro). Claudia, invece, ha iniziato il Triello con un’eredità iniziale di 20 mila euro, mentre per Beatrice il montepremi provvisorio era di 40 mila euro. Nonostante questo, però, Claudia è diventata la protagonista della manche fin da subito. Giovanna, infatti, ha sbagliato la prima risposta, passando dunque il turno a Claudia, che ha invece ha indovinato.

La campionessa si è qualificata al gioco finale con un montepremi provvisorio di 140mila euro

La puntata de L’Eredità di ieri è proseguita, però, con un errore della campionessa Claudia. Quest’ultima, infatti, ha dato la risposta errata a una domanda della categoria “Cinema“, passando dunque la domanda a Beatrice. Quest’ultima, però, non ne ha approfittato, rispondendo in maniera errata. Il turno, così, è passato nuovamente a Giovanna, che ha indovinato. Quest’ultima, poi, ha scelto di rispondere alla domanda della categoria “Cucina”, che era il quesito imprevisto. La concorrente, però, ha sbagliato. Da questo momento in poi, il controllo del Triello della puntata de L’Eredità di ieri è passato in mano alla campionessa Claudia, che non ha più sbagliato ed è arrivata sino alla fine della manche.

Alla fine, per andare alla Ghigliottina, Claudia ha dovuto rispondere alla seguente domanda: “Quali personaggi di fantasia nascono da un uovo messo a crescere sotto terra?”. La campionessa Claudia, nella puntata de L’Eredità di ieri, ha dato, alla fine, la risposta corretta, ovvero “i barbabebè”. Così è andata al gioco finale con un montepremi di 140 mila euro.

L’Eredità campionessa Claudia, la parola finale era ‘cervello’

Nella puntata di ieri de L’Eredità, la campionessa Claudia ha avuto non poche difficoltà durante la manche della Ghigliottina. Su cinque parole, infatti, la campionessa ne ha indovinate solo due, subendo dunque tre dimezzamenti del montepremi finale. Per questo motivo, Claudia ha giocato per un’eredità finale di 17.500 euro.

Le parole da abbinare erano “pace”, “uscire”, “squadra”, “scarpe” e “corto”. La campionessa Claudia, nella puntata de L’Eredità di ieri, ha scelto come parola finale “lavoro”, ammettendo però di non essere totalmente convinta della sua scelta. Alla fine, la parola corretta era “cervello”. La campionessa Claudia, dunque, non è riuscita a vincere ma potrà provare a rifarsi già a partire dalla puntata di oggi.