Le Iene 6 aprile 2022, anticipazioni: tra gli ospiti Ilary Blasi e Annalisa

Condividi su

Mercoledì 6 aprile 2022, dalle ore 21:20 su Italia 1, andrà in onda una nuova puntata de Le Iene. A condurre, come sempre, ci saranno Teo Mammucari e Belen Rodriguez. I due conduttori saranno supportati dalle incursioni comiche di Max Angioni e di Eleazaro Rossi.

Le Iene 6 aprile 2022, gli ospiti della puntata

Nel corso della puntata del 6 aprile 2022 de Le Iene, i conduttori accoglieranno in studio numerosi ospiti. Tra questi, sarà presente in studio Ilary Blasi, attualmente al timone de L’Isola dei Famosi e per anni conduttrice proprio del programma ideato da Davide Parenti. Nel programma, poi, sarà ospite anche Fabri Fibra in compagnia di Colapesce e Dimartino. I cantanti, nelle scorse settimane, hanno rilasciato il brano “Propaganda”. In studio a Le Iene, poi, saranno presenti anche la top model Bianca Balti e la cantante Annalisa.

Le Iene 6 aprile 2022, i servizi: Giulio Golia incontra Don Patricello

Nel corso della puntata de Le Iene del 6 aprile, poi, saranno mandati in onda numerosi servizi. Innanzitutto si parlerà ancora una volta della guerra in Ucraina. A tal proposito, l’inviata Roberta Rei guiderà la terza parte del servizio sul racconto di Giulia Schiff, ex pilota dell’Aeronautica italiana che, nelle scorse settimane, si è arruolata come volontaria nelle Forze speciali della Legione Internazionale in Ucraina.

La iena Giulio Golia, poi, incontrerà Don Patricello e Biagio Chiarello, Comandante della polizia municipale di Arzano. Entrambi, negli scorsi giorni, sono finiti sotto scorta dopo aver subito delle minacce dalla criminalità organizzata. Nel corso della puntata de Le Iene del 6 aprile, la iena Matteo Viviani parlerà dell’omicidio di Carol Maltesi. A tal proposito, l’inviato intervisterà due ragazzi protagonisti di filmini amatoriali girati proprio insieme alla giovane vittima.

In onda uno scherzo a Soleil Sorge

Nel corso della puntata de Le Iene del 6 aprile 2022, poi, Alice Martinelli sarà protagonista di un servizio su Massimo Riella, evaso a Brenzio (Como) il 12 marzo scorso. A tal proposito, la iena incontrerà il padre Domenico, con il quale si tenterà di ricostruire la dinamica di quanto potrebbe essere avvenuto.

L’inviato Gaston Zama, invece, si occuperà di coloro che stanno promuovendo l’hyperverse, una sorta di portafoglio digitale nel quale depositare le monete virtuali. Tra i promotori c’è anche Jimmy the Watch, vecchia conoscenza del programma ideato da Davide Parenti.

Infine, sarà trasmesso uno scherzo che la iena Nicolò De Devitiis ha fatto a Soleil Sorge. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha creduto di essere coinvolta in una truffa in cui veniva promosso l’acquisto di criptovalute false per un totale di 5 milioni di euro.