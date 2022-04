Concerto Primo Maggio 2022, svelati i primi nomi degli artisti: Coez, Ariete e tanti altri

Condividi su

Sono stati svelati i primi nomi degli artisti che saliranno sul palco per il Concerto del Primo Maggio 2022, in Piazza San Giovanni a Roma. Promosso da da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, il Concertone verrà trasmesso in diretta su Rai 3, Radio 2 e Raiplay.

Concerto Primo Maggio – i primi artisti svelati

Tanti saranno gli artisti che si esibiranno dal vivo sul palco del Concerto del Primo Maggio 2022 in Piazza San Giovanni a Roma. Saranno presenti infatti icone della musica italiana, e giovani artisti emergenti. Un evento che – dopo due anni di pandemia e l’attuale e tragica situazione in Ucraina – assume un valore ancora più simbolico e profondo.

Per il suo grande ritorno, il Concerto del Primo Maggio 2022, confermerà di essere un momento di grande aggregazione. Un modo per rendere partecipi i telespettatori, e i presenti in piazza, a momenti di riflessione e consapevolezza. Musica e parole saranno come sempre protagoniste del Concertone. L’attenzione verrà focalizzata su temi riguardanti la nostra vita sociale: lavoro, sicurezza, diritti, sanità, condizione femminile, tolleranza e accoglienza. Un modo dunque per confrontarsi sul presente, ma anche sul futuro, regalando una visione di speranza, ma soprattutto di responsabilità.

I primi nomi degli artisti confermati, di una lineup composta da 30 set, sono quelli di Ariete, Bresh, Coez, Fasma, Mace ft Venerus, Colapesce, Gemitaiz, Thiele, Mara Sattei, Mecna, Rancore e Rovere. Per la prima volta, saranno presenti al Concerto del Primo Maggio 2022, anche i protagonisti dell’opera popolare più famosa, Notre Dame de Paris. Gli artisti si esibiranno in una performance per celebrare vent’anni di successi.

Il contest del Concerto del Primo Maggio: 1MNEXT 2022

Ad esibirsi nel pomeriggio, sul palco del Concerto del Primo Maggio 2022, anche i tre vincitori di 1MNEXT 2022. Il contest ogni anno premia le migliori proposte emergenti. I dieci finalisti sono: Cristiana Verardo (Lecce), Fran e I Pensieri Molesti (Torino), Giorgieness (Torino), Greta Portacci (Lecce), Jess (Milano), Mille (Milano), Mira (Casapulla – CE), Rumba De Bodas (Bologna), Scrima (Roma) e Volpe (Castelnuovo Garfagnana – LU). Il tre vincitori saranno selezionati durante la finale del 23 aprile a Roma, mentre il vincitore assoluto del Contest durante il Concerto del Primo Maggio.

La storia e la location

In occasione della Festa del Lavoro, ogni anno CIGL, CISL, e UIL, organizzano il Concerto del Primo Maggio. Nato nel 1990, viene chiamato Concertone, sia per la lunga durata, che per il numero di artisti che si esibisce sul palco, ed il numero della folla di spettatori in grado di attirare. Anche quest’anno, il Concerto del Primo Maggio 2022 riconferma la sua storia location, ovvero Piazza San Giovanni a Roma.

Nella sua storia solo nell’edizione del 2020, condotta da Ambra Angiolini, ha subìto alcune modifiche per via delle restrizioni causate dall’emergenza sanitaria per il Covid 19. L’evento infatti si è svolto in più location e in assenza di pubblico. Ambra ha presentato i contributi dei vari artisti dal Teatro delle Vittorie.