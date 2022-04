Made in Sud, lo show comico di Rai 2 riparte con due new entry: Clementino e Lorella Boccia

Condividi su

Partirà a breve l’11esima edizione di Made in Sud, lo show comico di Rai 2 che ha dato prova di fare intrattenimento e satira graditi al pubblico. La data di debutto è fissata per il 18 aprile dall’Auditorium Rai di Napoli. Il programma festeggia dieci anni di storia e in calendario è previsto un ciclo di otto puntate con la proposta in prima serata.

Made in Sud alza il sipario, dunque, lunedì 18 aprile e andrà in onda su Rai 2 per intrattenere il pubblico con gag del bagaglio comico di matrice meridionale e non solo. Nell’edizione 2022 riconfermata la formula di taglio comico-satirico ma innovata nella conduzione.

Stefano De Martino e Fatima Trotta hanno lasciato il posto vacante che verrà occupato da un’altra coppia dalla napoletanità verace: il rapper Clementino e Lorella Boccia. Entriamo nel dettaglio delle novità e delle anticipazioni sul programma comico della Rai.

La nuova edizione di Made in Sud

Made in Sud riprende il suo posto d’onore nel palinsesto di Rai 2 a partire dal 18 aprile in onda in prime time, alle ore 21.25. E’ garantita la consueta formula di sketch, gag e siparietti intrisi della comicità prettamente meridionalista e napoletana doc. Per otto appuntamenti il parterre di comici e ospiti intratterrà i telespettatori. La programmazione dello show è prefissata sino al 6 giugno, alle porte della stagione estiva.

Alla guida dell’edizione 2022 di Made in Sud due conduttori agli esordi. Parliamo del noto rapper partenopeo Clementino e della ballerina Lorella Boccia, entrambi prestati alla conduzione televisiva. Il pubblico ha già avuto modo di conoscerli e apprezzarli sul piccolo schermo al timone di programmi tv. Clementino è reduce dalla recente esperienza come giudice a The Voice Senior dove ha mostrato di essere intrattenitore e competente.

Lorella Boccia, ha al suo bagaglio numerose partecipazioni in programmi Mediaset. Formata professionalmente come ballerina, ha fatto parte del corpo di ballo di Amici 12 prima come ballerina e poi co-conduttrice del daytime di Amici di Maria De Filippi.

A Made in Sud la Boccia darà prova di sé nelle coreografie in cui la vedremo esibirsi. Senza tralasciare l’esperienza analoga nello show di impronta comica, Colorado – condotto nel 2013 accanto ad Olga Kent e Paolo Ruffini -. Recentemente le è stato affidato un talk show tutto suo, Venus Club su Italia 1, dove ha mostrato di sentirsi a suo agio nel ruolo di conduttrice.

Si era ipotizzato, in un primo momento, la presenza al timone dello show del solo Rocco Hunt che avrebbe dovuto affiancare i due conduttori napoletani. Decisione poi scartata a causa dei frequenti impegni musicali del giovane. L’artista sarà ospite d’eccezione nel corso delle otto puntate.

La formula della comicità targata Rai 2

Anche in questa edizione rinnovata di Made in Sud si assisterà alle esibizioni della sfilza di comici ingaggiati nel format di Rai 2. Il cast è pronto: già effettuate le selezioni del gruppo di comici nonché del corpo di ballo – dopo i casting avvenuti in quel di Napoli – che appariranno sul proscenio di Made in Sud undicesima edizione. Nello show comico il pubblico vedrà alcune novità importanti. Oltre i due conduttori, è prevista una nuova scenografia che cambierà faccia allo studio dell’Auditorium Rai di Napoli.

Made in Sud si ripropone nella sua formula classica ma riuscita: comicità irriverente, musica, balli e molto altro che ruota attorno alla risata facile. Sul palco le esibizioni di comici vecchi e nuovi.

Ritorneranno artisti rodati e amati dal pubblico del comedy show. Vedi gli Arteteca, Simone Schettino e i Gemelli di Guidonia. Nel programma di Rai2 ci sono anche i già noti Alessandro Bolide e Pasquale Palma. E poi decanteranno il loro cliché comico volti nuovi. Nel parterre che intrattiene le serate degli italiani posizionati su Rai 2 è prevista la presenza del rapper napoletano Livio Cori che comporrà il cast musicale.

Made in Sud è prodotto da Rai 2 in collaborazione con Tunnel produzioni. Gli autori del programma tv sono Nando Mormone e Paolo Mariconda, anche ideatori dello show comico. Mentre la regia è affidata a Sergio Colabona. Le coreografie portano la firma di Fabrizio Mainini e la scenografia è curata da Cappellini e Licheri.