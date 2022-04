Made in Sud conferenza stampa: Clementino e Lorella Boccia presentano lo show comico

Condividi su

Giovedì 14 aprile, dalle ore 12:00, è prevista la conferenza stampa di presentazione di Made in Sud. Lo show comico è in programmazione, in prima serata su Rai 2, dal prossimo 18 aprile. Il programma, che compirà i suoi primi dieci anni di vita in Rai, sarà condotto dalle new entry da Clementino e Lorella Boccia. Otto gli appuntamenti previsti, che andranno in onda dall’Auditorium Rai di Napoli.

Made in Sud conferenza stampa, diretta: gli interventi

La conferenza stampa di Made in Sud si tiene al Centro Produzione Tv Rai di Napoli. Per l’occasione, sono presenti il direttore di Rai 2 Massimo Lavatore, il direttore del Centro di Produzione Tv Rai di Napoli Antonio Parlati, il direttore di Rai Canone e Beni Artistici Roberto Ferrara, il vice direttore di Rai 2 Fabio Di Iorio, Nando Mormone di Tunnel Produzioni e Paolo Mariconda (ideatori del programma) e, infine, i nuovi conduttori Lorella Boccia e Clementino. La conferenza è moderata da Lorenzo Briani dell’Ufficio Stampa Rai.

Inizia la conferenza stampa. Si parte con un breve video di presentazione del programma. Vengono mandati in onda alcuni spezzoni dello show presi dalle scorse edizioni. Successivamente, prende la parola Massimo Lavatore, il direttore di Rai 2. “Quando ho pensato di rifare Made in Sud non avrei mai creduto fosse così importante farlo come lo è in questo preciso momento storico. Dopo 50 giorni di guerra, infatti, serve leggerezza”.

Per quanto riguarda i conduttori, il direttore afferma: “Finalmente una coppia di giovani artisti già affermati e già bravi, che sono affiatati tra loro. Il valore aggiunto del programma, poi, è quello di lavorare in questa città magnifica, piena di calore (Napoli, ndr). Siamo alla decima edizione di questo spettacolo. Spero ci faccia passare qualche ora di leggerezza in un momento in cui di leggerezza ce n’è poca“.

Le prime dichiarazioni dei nuovi conduttori

Prende, ora, la parola Antonio Parlati: “L’anno scorso abbiamo saltato un’edizione per arrivare, direttamente, al decimo anniversario. Anche quest’anno, in una situazione drammatica, siamo riusciti nell’impresa di vendere i biglietti di Made in Sud. La totalità dell’incasso sarà devoluto a un’associazione per la tutela delle donne“.

Tocca, ora, a Lorella Boccia. “Sono molto emozionata. Ho conosciuto anni fa Nando Mormone e gli dissi di voler studiare e di voler raggiungere il palco di Made in Sud. Non vediamo l’ora di iniziare“. Anche Clementino si dice molto emozionato: “Sono sempre stato un casinista, ma presentare un programma è per me una prima volta. Ieri ho sentito Stefano De Martino e mi ha detto di essere molto felice per la mia presenza alla conduzione. All’inizio ero molto preoccupato, ma mi hanno rassicurato. Cerco di essere il più spontaneo possibile. Cinque o sei anni fa venivo come ospite a cantare. La gente vuole sorridere“.

Made in Sud conferenza stampa diretta, nel cast Maurizio Battista

Prende la parola Roberto Ferrara, direttore di Rai Canone, che parlerà dell’iniziativa che vede l’estrazione di alcuni abbonati Rai che potranno assistere al programma direttamente in teatro: “Made in Sud è un programma davvero divertente e carino. Porteremo i nostri abbonati qui, in pleatea. Selezioneremo, per ogni puntata, gli abbonati con una procedura trasparente“.

Tocca, ora, a Nando Mormone, direttore di Tunnel Produzione: “Nel nostro piccolo possiamo cercare di portare un po’ di leggerezza al pubblico a casa. Stando qua, a Napoli, ho la fortuna di avere tra le mani tantissimi talenti. C’è bisogno, anche in Rai, di un cambio generazionale e mi fa molto piacere che Made in Sud sia una buona fucina di talenti. Inoltre, facciamo ridere e produciamo ricchezze. Made in Sud è il programma di intrattenimento più longevo di Rai 2. La ricchezza di Made in Sud sta nella capacità di rischiare“. Mormone, poi, annuncia la presenza di “tante novità” nella prossima stagione: “Oltre al cast fisso, rispetto a due anni fa ci sono gli Arteteka e altri comici che hanno iniziato con noi, dieci anni fa, e che ora ritornano. Nel cast anche Maurizio Battista e i Gemelli Di Guidonia”.

Continua la conferenza stampa di Made in Sud. Prende la parola, ora, Paolo Mariconda: “Il cast, quest’anno, si divertà a creare delle situazioni che non sono limitate al loro singolo intervento. Per esempio, i Gemelli di Guidonia si divertiranno a giocare con la conduzione. Ci sarà anche Cicchella, che tra le varie cose che farà, si divertirà a fare l’anima rapper di Clementino. In ogni puntata avremo un ospite: nel primo appuntamento ci sarà l’ospite Maurizio Casagrande“.

Made in Sud conferenza stampa, le domande dei giornalisti

Iniziano le domande dei giornalisti. La prima è rivolta a Clementino: ci si chiede se canterà o meno le canzoni del suo nuovo album, in uscita tra pochi giorni Clementino risponde e conferma: “Canterò alcuni singoli del mio nuovo album Black Pulcinella”. Mormone, poi, annuncia che nella sigla iniziale del programma è presente anche una parte cantanta dallo stesso Clementino.

La seconda domanda, invece, è sulla partecipazione di Rocco Hunt e sull’emozione di Lorella Boccia. Risponde, per primo, Mormone: “Rocco sta bene, abbiamo provato a coinvolgerlo ma è molto impegnato con una tournée europea. In una delle puntate, comunque, sarà sicuramente con noi. Abbiamo cercato di avere una conduzione a tre, ma gli impegni di Hunt proprio non coincidevano con Made in Sud“. Lorella, invece, parla di un “coronamento del sogno”: “Ho fame e voglia di fare questo lavoro. Dopo tanti anni, raggiungere questo sogno è per me una grande soddisfazione. Sono diventata mamma da poco e la mia vita è cambiata completamente. Mi approccio al lavoro diversamente e vedo le cose da un altro punto di vista“.

La terza domanda, invece, è per Clementino e il suo passaggio dal mondo del rap a quello della conduzione. Il cantante risponde: “Il rap viene dalla strada e non esiste solo quello violento. Ci sono canzoni dedicate alla politica e all’intrattenimento. Io leggo tanto, quasi un libro ogni 15 giorni. Quando ho letto l’autobiografia di Will Smith ho notato che è un personaggio che nasce dal rap, arriva alla tv per poi approdare al cinema. Questo è il mio punto di riferimento, tralasciando l’episodio avvenuto nella notte degli Oscar. Cerco di affrontare la giornata qui e ora. Cerco sempre di imparare dagli altri“.

Continuano le domande dei giornalisti

La conferenza stampa di Made in Sud prosegue con la quarta domanda: è per Lorella e si parla del suo debutto, da mamma, in Rai. La conduttrice risponde: “Il fatto di essere mamma mi ha aiutato nelle relazioni, nel comprendere gli altri. Cerco di andare in profondità. Al di là del comico che fa ridere c’è sempre una persona“.

La quinta domanda, invece, è per il direttore Massimo Lavatore: si parla della natura locale di Made in Sud che, però, promette di essere un programma per l’intera nazione. Risponde il direttore: “Nel cast abbiamo avuto anche ottimi comici del nord. Stiamo facendo uno scouting per andare a cercare anche degli artisti del nord a cui dedicare un programma. Lo show andrà in onda in seconda serata e il titolo provvisorio è Quelli del Nord. Stiamo sperimentando ed è questa la missione di Rai 2“.

Made in Sud conferenza stampa diretta, Lorella Boccia ringrazia Maria De Filippi

La penultima domanda è per i due conduttori. In particolare, a Clementino si chiede quanto il suo passato da animatore turistico influenzi il suo stile da conduttore. Il cantante risponde: “La mia arma sarà la spontaneità. Quando uno è finto, le cose non riescono. Io sono real, esattamente così come mi vedi“. A Lorella, invece, si chiede verso chi ha riconoscenza per essere arrivata dove è ora. La conduttrice risponde: “Sicuramente sento di dover ringraziare mia mamma, poi Maria De Filippi. La sua è una bella macchina, una realtà in cui si dà spazio a dei giovani talenti. Ringrazio, poi, mio marito che mi sopporta. Infine, ringrazio mia figlia per la felicità che mi ha dato“.

Anche l’ultima domanda è per Lorella Boccia e le viene chiesto se, in futuro, si vede sul palco di Sanremo. Lorella risponde: “Made in Sud è un sogno e quindi me lo godo. Vediamo cosa mi riserverà il futuro. Preferisco godermi il presente“. Finisce la conferenza.