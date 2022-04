Verissimo 16 aprile, anticipazioni e ospiti: in studio Crytical e Vladimir Luxuria

Condividi su

Sabato 16 aprile, dalle ore 16:30 su Canale 5, è prevista in programmazione una nuova puntata di Verissimo. A condurre, come sempre, ci sarà Silvia Toffanin. La conduttrice, anche nel corso del prossimo appuntamento del programma, accoglie in studio numerosi ospiti. In particolare, sarà dedicato ampio spazio ad alcuni dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi e de L’Isola dei Famosi.

Verissimo 16 aprile, dal talent di Maria De Filippi arriverà Stash

Anche nella puntata di Verissimo del 16 aprile Silvia Toffanin parla, dunque, di Amici. Il talent condotto da Maria De Filippi, infatti, è giunto alla sua fase più attesa: quella del serale. Qui, oltre al cast di professori e alunni, sono presenti tre giudici: Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto.

Proprio Stash è uno degli ospiti a Verissimo del 16 aprile. Il frontman dei The Kolors, oltre che commentare il ruolo da giudice di Amici, parlerà (probabilmente) anche della sua vita privata. Recentemente, infatti, il cantante è diventato papà per la seconda volta. Silvia Toffanin, poi, intervisterà anche Aisha e Crytical. Entrambi sono stati eliminati da Amici nel corso dell’ultima puntata, trasmessa sabato 9 aprile.

Verissimo 16 aprile, tra gli ospiti anche Federica Brignone

Nel corso della puntata di Verissimo del 16 aprile, poi, la conduttrice parlerà anche de L’Isola dei Famosi. A tal proposito, Silvia Toffanin ospiterà in studio Vladimir Luxuria. Opinionista del programma, in carriera, Luxuria è stata anche una naufraga, vincendo l’edizione del reality nel 2008. Sempre da L’Isola dei Famosi, poi, arriva anche Roberta Morise, eliminata la settimana scorsa dal programma.

Infine, durante l’appuntamento di Verissimo del 16 aprile sarà ospite, per la prima volta, Federica Brignone. La sciatrice azzurra, che in carriera ha vinto ben tre medaglie olimpiche, con Silvia Toffanin parla di numerosi argomenti. In particolare, durante l’intervista, l’olimpionica ripercorrerà la sua carriera e, soprattutto, si sofferma sul suo rapporto con Sofia Goggia.

La puntata inedita della domenica non andrà più in onda

La puntata di Verissimo del 16 aprile è l’unica inedita ad andare in onda in questo fine settimana. L’appuntamento di domenica del programma, infatti, non andrà più in onda. A partire da questo fine settimana, dunque, Verissimo ritornerà su Canale 5 con un solo appuntamento settimanale, nella classica collocazione del sabato pomeriggio.

La domenica, sempre dalle 16:30, andrà in onda Verissimo Le Storie. Il programma consiste in un vero e proprio ‘meglio di‘, nel quale saranno trasmesse le interviste più emozionanti realizzate fino a quel momento. Probabilmente, l’appuntamento con Verissimo Le Storie proseguirà fino alla pausa estiva.