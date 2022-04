Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile, a partire da sabato 16 aprile su Rai 2

Condividi su

A partire da sabato 16 aprile alle ore 10.15 su Rai 2, va in onda Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile. Il programma, totalmente dedicato all’ambiente, si snoda in quattro puntate ed è presentato da quattro giovani conduttori. Si tratta di Noemi David, Marco Martinelli, Riccardo Cresci e Mario Acampa. Il programma è ideato e prodotto da Gianluigi Polisena.

Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile – Rai 2

Andrà in onda da sabato 16 aprile alle 10.15 su Rai 2 Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile. Il programma televisivo, pone al centro uno dei temi più attuali ed in continua evoluzione: la tutela dell’ambiente. Rivolgere lo sguardo verso il pianeta terra, sta diventando al giorno d’oggi, un fattore imprescindibile, su cui possiamo fare la nostra parte, proprio a partire dalle piccole azioni quotidiane.

Numerosi infatti sono i dibattiti legati a questo tema in cui sono coinvolti cittadini di tutto il mondo, che mai come oggi, scendono in piazza per scuotere la sensibilità di chi ancora non si sofferma sull’importanza dell’ambiente e sulla sua salvaguardia. Italian Green, ogni sabato mattina su Rai 2, grazie ai volti giovani dei conduttori, si pone l’obiettivo di dare un aspetto propositivo e costruttivo, al tema legato alla sostenibilità ambientale.

Attraverso un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, il programma di Rai 2 Italian Green racconta nel corso delle quattro puntate cosa si intende per sostenibilità. Non mancheranno testimonianze, interviste e contributi da parte di volti noti dello sport, spettacolo, musica, giornalismo e imprenditoria. I quattro conduttori sono in una location particolare ed originale. Si tratta di un’ex fabbrica vicino il centro di Roma trasformata in area culturale polivalente. Ad accompagnarli, c’è una band green, che utilizza strumenti fatti con oggetti recuperati a cui è stata data una nuova funzione.

Gli interventi dei volti noti

Tanti sono i volti noti dello spettacolo, e non solo, che daranno il loro contributo nel programma televisivo di Rai 2 Italian Green. Da Alessandro Gassman, che parlerà del suo libro #Green Heroes, a Carlo Conti, e ancora la cantante romana Noemi, e il gruppo torinese “Eugenio in Via di Gioia”. Verranno intervistati Fausto Bianchi, rappresentante dell’imprenditoria del Lazio, e Annalisa Corrado, esperta di energia ed economia circolare.

Da chi e prodotto e i conduttori

Italian Green è un programma di Peppe Tortora, Tiziana Torti e Fabio Benvenuti, prodotto da EtraLab in collaborazione con RaiDue, con la regia di Stefano Sartini. Sono quattro i giovani conduttori del programma televisivo. Conosciamoli meglio:

Noemi David , volto ufficiale della testata Skuola.net

, volto ufficiale della testata Skuola.net Mario Acampa , conduttore di programmi su Rai Yoyo e RaiGulp

, conduttore di programmi su Rai Yoyo e RaiGulp Riccardo Cresci , conduttore di “O Anche No” sulla disabilità

, conduttore di “O Anche No” sulla disabilità Marco Martinelli, conduttore di programmi di divulgazione scientifica come “La Scienza in Gioco” e “Galileo”.