Good Morning Italia, con Joe Bastianich e Paolo Vizzari: viaggio on the road tra cibo e musica su Sky Arte

Sta per esordire un programma tv del tutto inedito quanto a cifra stilistica e contenuto: Good Morning Italia. E’ il nuovo format promosso da Ballandi che mixa la narrativa enogastronomica a quella musicale. Un esperimento coraggioso che vuole rappresentare un viaggio on the road favorente l’incontro fruttuoso di questi due mondi ricchi di artisticità ed emozioni.

Al timone di Good Morning Italia due conduttori: Joe Bastianich, volto noto sul piccolo schermo addentro alla materia culinaria, nonché appassionato di musica e il giornalista enogastronomico Paolo Vizzari. Il format tv andrà in onda a partire dal 26 aprile nella cadenza settimanale del martedì su Sky Arte dalle ore 20.40 – fruibile anche on demand e in streaming su NOW -. E successivamente dal 21 maggio su Sky Uno, trasmesso nel weekend, nell’appuntamento del sabato e della domenica alle 18.30.

Lo stile del format Sky

Cuore pulsante di Good Morning Italia è l’accoppiata cibo e musica. Il nuovo programma di Sky si compone di quattro puntate che Joe Bastianich e Paolo Vizzari terranno a battesimo dal 26 aprile alle 20.40 su Sky Arte, passando il testimone a Sky Uno dal 21 maggio tutti i sabato e domenica alle 18.30. Il format tv prodotto da Ballandi per il marchio collettivo Io Sono Friuli Venezia Giulia, si propone il compito di raccontare on air le eccellenze enogastronomiche, fiore all’occhiello del territorio italiano.

Il titolo del programma è un palese riferimento al mitico Good Morning Vietnam. I due professionisti del settore dell’alta ristorazione saranno alla guida di un’avventura a tappe che li condurrà alla scoperta di quattro regioni italiane. Si avvarranno dei contributi di veri conoscitori del territorio in cui sono radicati professionalmente e affettivamente.

Le 4 puntate partono e approdano nel finale a Cividale del Friuli, terra sito delle vigne e della cantina di Joe Bastianich. Ogni puntata si apre con un quesito proposto come sfida dai due conduttori a cui si cerca di dare una risposta con l’ausilio dei vari ospiti presenti.

L’essenza musico-gastronomica di Good Morning Italia

I due conduttori alla guida del format on the road si daranno il cambio di testimone nelle due sfere di competenza proprie. Da una parte Paolo Vizzari, critico gastronomico: di puntata in puntata, incontrerà i titolari del ristorante che li ospita per farsi svelare i dietro le quinte ed i legami che li uniscono ai loro rispettivi territori. Vizzari intervisterà e sottoporrà al suo sguardo critico gli chef chef Nino Rossi – Quafiz e Davide Oldani – D’O. E Matteo Baronetto – Ristorante Del Cambio con Antonia Klugmann – L’Argine a Vencò,

E’ lo stesso critico Paolo Vizzari che spiega l’anima del programma tv al debutto. “Uno chef e un musicista a puntata, un intreccio per raccontare lo spirito di questi artisti, cuore del programma“, rivela il giornalista.

Dal canto suo, Joe Bastianich a Good Morning Italia rimarrà immerso nel settore a lui congeniale: quello culinario. Ma coniugandolo in una chiave nuova, inedita al pubblico televisivo, a contatto con la musica. L’ex giudice di Masterchef Italia è autore e interprete della colonna sonora del format Sky, accompagnato dalla folk band, La terza classe. La sigla di Good Morning Italia sarà pubblicata a giugno e comparirà nel nuovo album di Joe Bastianich.

Il viaggio on the road in 4 puntate

Good Morning Italia debutta con la prima tappa nel profondo Sud, la Calabria. Nella puntata di esordio si lancerà il quesito che rappresenta il filone narrativo di fondo: “Partire, restare. Qual è la ricetta del successo?“. In terra di Sila e Aspromonte, Bastianich e Vizzari incontreranno lo chef Nino Rossi del Qafiz, a Santa Cristina d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Nel connubio cibo musica non poteva mancare l’ingrediente topico, impersonato da Brunori Sas. Un artista dall’impronta campanilista che emerge nei suoi brani musicali dove l’attaccamento al territorio d’origine è forte.

La seconda tappa del viaggio esplorativo di Good Mornign Italia tocca la Lombardia con protagonista della puntata lo chef Davide Oldani, del ristorante D’O. Insieme a Stefano Belisari degli Elio e Le Storie Tese.

Mentre la terza puntata porrà al centro la regione del Piemonte, con i racconti toccanti di Samuel dei Subsonica e di Matteo Baronetto del ristorante Del Cambio. L’episodio pone una tematica sui cui si dipana la storia del territorio piemontese, terra dei Savoia, ovvero, l’underground. Con il relativo quesito di apertura che Joe Bastianich e Paolo Vizzari lanceranno: se il genere musicale di nicchia sia destinato a rimanere “sotto terra” o se verrà “riesumato” e rivalutato.

Il format si concluderà con la tappa del Friuli Venezia Giulia, che darà voce al racconto di Antonia Klugmann de L’Argine a Vencò, in provincia di Gorizia. Insieme alla ristoratrice ci sarà la cantante Malika Ayane che, ai microfoni e dinanzi a Bastianich, discetterà sulla tematica del “confine“.

Accanto ai due ingredienti fulcro del programma tv, ossia il cibo italiano e la musica etnico territoriale, spiccano le storie dei vari personaggi che si alterneranno nelle puntate del viaggio on the road. “La cosa più importante per me è il valore narrativo. Una storia ha una potenza incredibile. E qui andiamo a raccontare storie per agitare un po’ l’emozione e la fantasia delle persone“, annuncia Joe Bastianich.