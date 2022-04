Che tempo che fa 24 aprile, ospiti e anticipaioni: puntata dedicata quasi interamente alla guerra in Ucraina

Condividi su

Domenica 24 aprile, dalle ore 20:00 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Che tempo che fa. A condurre, in studio, c’è come sempre Fabio Fazio. Con lui anche Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Quest’ultima, in particolare, avrà il compito di curare i momenti comici della serata.

Che tempo che fa 24 aprile, tra gli ospiti della puntata il Ministro degli Esteri ucraino Kuleba

La puntata di Che tempo che fa del 24 aprile sarà quasi interamente dedicata alla guerra in Ucraina. A due mesi dall’inizio del conflitto, infatti, i trattati di pace tra il paese dell’Europa dell’est e la Russia sembrano essere arrivati a un punto di stallo. Sul piano militare, invece, si continua a combattere, con le truppe comandate da Vladimir Putin che, negli ultimi giorni, hanno realizzato una vera e propria offensiva sulla regione del Donbass.

Di questo, il conduttore Fabio Fazio parlerà direttamente con Dmytro Kuleba, Ministro degli Esteri dell’Ucraina. Sempre in merito al conflitto russo-ucraino, poi, nel corso della diretta di Che tempo che fa del 24 aprile interverranno anche numerosi giornalisti, intellettuali e, soprattutto, inviati presenti sul fronte.

Che tempo che fa 24 aprile, Roberto Burioni farà il punto sul Covid-19

Nel corso della puntata di Che tempo che fa del 24 aprile interverranno, poi, numerosi esperti. In primis, sarà presente l’economista Tito Boeri, che per cinque anni è stato anche Presidente dell’INPS. Probabilmente, a Boeri toccherà il compito di analizzare le conseguenze economiche dovute alle sanzioni inflitte alla Russia. Sarà ospite in studio, poi, anche lo scrittore Roberto Saviano.

Ma durante la prossima puntata dello show, Fabio Fazio darà ampio spazio anche agli aggiornamenti sul Covid-19. A questo proposito, sarà presente in studio il virologo Roberto Burioni, oramai ospite fisso del programma. Presente, sempre in studio, poi, anche Teresa Vergalli, ex staffetta partigiana e, attualmente, membro dell’ANPI. Con lei si ricorderà la Festa della Liberazione.

Durante la diretta sarà ospite, in esclusiva, anche Claudio Baglioni

Durante la puntata di Che tempo che fa del 24 aprile, comunque, Fabio Fazio dedicherà una pagina anche all’intrattenimento. A questo proposito, sarà ospite in esclusiva Claudio Baglioni. Il cantautore, nel corso dell’ospitata, presenterà Dodici note-Tutti su!, una serie di concerti che in cui sarà impegnato nei prossimi mesi di giugno e luglio 2022.

Infine, a Che tempo che fa di domenica 24 aprile arriva anche Claudio Bisio. L’attore e conduttore sarà in compagnia della moglie Sandra Bonzi. I due coniugi saranno i protagonisti di una intervista.