L’Eredità 2 maggio diretta: è Angelica la nuova campionessa ma non vince a la Ghigliottina

Inizia alle 18.45 su Rai 1 la puntata del 2 maggio del quiz televisivo L’Eredità, condotto da Flavio Insinna. Sei concorrenti più il campione si sfideranno per arrivare al gioco finale. La campionessa in carica è Aisha, che nella puntata di ieri non è riuscita a vincere il montepremi di 47.500 euro a la Ghigliottina. Ha infatti scritto la parola “Commerciale”, ma quella esatta era “Insegna”. Ad affiancare il conduttore ci saranno la professoressa Samira ed il professore Andrea.

L’Eredità 2 maggio diretta – i concorrenti della puntata

Inizia la puntata de L’Eredità del 2 maggio. Flavio Insinna saluta la campionessa Aisha e presenta i nuovi concorrenti. Si parte con gli Abbinamenti e la prima a giocare e Sara, che in base al nome deve dire se è un attore o un cantante. Il prossimo concorrente si chiama Davide che deve invece dire se il frutto è senza o con il nocciolo. L’abbinamento per Angelica è Pronome o Preposizione.

La puntata de L’Eredità del 2 maggio continua con Claudia che deve dire se la parola annunciata da Flavio Insinna è nell’Inno di Mameli oppure no. La prossima concorrente è Sara F. e deve abbinare l’opera d’arte ad un uomo o a una donna in base a chi dei due è raffigurato in essa. L’Abbinamento per Giulia è invece Città – Regione. La sfida dei 60 secondi è tra Davide e Giulia. Vince Davide.

Il primo Volta pagina della puntata de L’Eredità del 2 maggio, inizia con il gioco Metti, leva cambia. I concorrenti devono togliere o aggiungere una lettera per comporre la parola corretta, in base alla definizione data. Si sfidano al gioco dei 60 secondi Angelica e Sara F. Vince Angelica. Si prosegue con il secondo Volta pagina. Le Quattro date sono 1932 – 1943 – 1971 – 2011. E’ Aisha al termine del gioco a puntare il dito contro Angelica. Prosegue Angelica.

I Paroloni – Il Triello

I Paroloni è il prossimo gioco de L’Eredità del 2 maggio. La prima parola è Empusa, che è una figura mitologica, ovvero un mostro femminile capace di continue metamorfosi. La seconda parola è Lumerbio, che è un aggettivo che si usava per indicare un personaggio strano, lunatico e stravagante. La sfida dei 60 secondi è tra Davide e Angelica. Vince

Giocano al Triello de L’Eredità del 2 maggio Claudia con 10.000, Angelica con 50.000 e Sara con 10.000. Inizia Sara che sceglie la categoria Letteratura e poi Cucina. Risponde correttamente Angelica che sceglie invece Curiosità, Animali e Pianeta Azzurro. Sara sceglie invece la categoria Sport. E’ Angelica a fare il primo passo verso la Ghigliottina, e rispondendo correttamente ad entrambe le domande diventa la nuova campionessa.

L’Eredità 2 Maggio – La Ghigliottina

Le parole della Ghigliottina de L’Eredità del 2 maggio sono: Letto, Velluto, Luigi, Qua, Elefante.

Per un montepremi di 30.000 euro, Angelica ha scritto la parola “Mosche” ma la parola corretta è “Zampa”.