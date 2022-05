Sanremo Giovani 2022, il regolamento: i vincitori in gara a Sanremo 2023, ecco le date

Condividi su

La Rai ha pubblicato il nuovo regolamento di Sanremo Giovani 2022. La competizione avrà l’obiettivo di selezionare i tre giovani vincitori. Questi, come avvenuto anche lo scorso anno, avranno l’accesso diretto alla gara dei Campioni del Festival di Sanremo 2023. Amadeus nel ruolo di direttore artistico e conduttore ne ha velato anche le date: dal 7 all’11 febbraio 2023.

Sanremo Giovani nuovo regolamento, le varie selezioni per arrivare alla finale

Il nuovo regolamento di Sanremo Giovani individua diverse fasi di selezione. La prima, in particolare, consiste nell’ascolto di tutti i brani pervenuti dagli iscritti. In particolare, sarà il Direttore Artistico e la Commissione Musicale da lui scelta a sentire e valutare le canzoni. In seguito all’ascolto, saranno scelti trenta artisti.

Il nuovo regolamento di Sanremo Giovani, poi, stabilisce che i trenta cantanti selezionati dovranno partecipare a un’audizione. Questa si terrà a Roma e tutti i cantanti si dovranno esibire dal vivo. Tra questi, la Commissione e il Direttore Artistico selezioneranno gli otto finalisti. Questi, dunque, potranno giocarsi l’accesso diretto al Festival di Sanremo. Oltre a loro, poi, in finale ci saranno anche i quattro cantanti vincitori del concorso Area Sanremo 2022.

Sanremo Giovani nuovo regolamento, la finale in diretta su Rai 1

Come stabilito dal nuovo regolamento di Sanremo Giovani, dunque, alla finale accederanno in totale dodici artisti. Tre di questi, alla fine, saranno decretati vincitori. La finale si terrà lunedì 12 dicembre, in prima serata su Rai 1. La manifestazione andrà in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo. Tutti i finalisti dovranno esibirsi live, accompagnati da una band messa a disposizione dalla Rai.

Il nuovo regolamento di Sanremo Giovani, poi, specifica anche i meccanismi di voto della finale. Le esibizioni della finale, infatti, saranno votate dalla Commissione Musicale (presieduta da un membro scelto tra i suoi componenti) e dal Direttore Artistico. Il voto di ognuna delle due parti avrà un peso del 50%. Il Direttore Artistico, poi, esprimerà il proprio voto in maniera autonoma e disgiunta rispetto a quello della Commissione.

Le regole per i partecipanti in gara

Il nuovo regolamento di Sanremo Giovani stabilisce i requisiti necessari per partecipare alla gara. Potranno iscriversi, infatti, solo gli artisti con un’età tra i 16 e i 29 anni. Questi, poi, devono essere già presenti nel mercato della musica. In particolare, la Rai richiede la commercializzazione di almeno due brani singoli. Tutte le canzoni in gara, poi, dovranno avere un testo esclusivamente in Italia. I brani, inoltre, dovranno essere necessariamente nuovi sino alla loro pubblicazione sul sito Rai di Sanremo.

Tutti gli artisti partecipanti all’audizione dovranno far pervenire anche una seconda canzone all’Organizzazione del Festival. Anch’essa dovrà essere nuova e sarà quella con la quale i vincitori parteciperanno in gara a Sanremo 2023. Quest’ultimi, infatti, non potranno gareggiare sul palco dell’Ariston con il brano portato a Sanremo Giovani.