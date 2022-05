Stasera in tv mercoledì 4 maggio 2022 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 4 maggio 2022. Su Raitre, l’attualità con Chi l’ha visto?, programma condotto da Federica Sciarelli. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene, programma condotto da Belen Rodriguez e Teo Mamuccari.

Stasera in tv mercoledì 4 maggio 2022, Rai

Su Raidue, alle 21.20, il telefilm The Good Doctor. Titolo dell’episodio di stasera: “La rinascita“. Shaun (Freddie Highmore) fa parte di un’equipe di medici che cerca di salvare la vita a un paziente a cui è stato trapiantato il fegato di un donatore malato di cancro. Intanto Salen prende misure estreme quando scopre che alcuni chirurghi sono solidali con Lim nella lotta contro di lei.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Federica Sciarelli torna sul caso di Giovanna Cilla: l’ex maestra elementare di 68 anni è scomparsa ad Alghero il 3 agosto 2021. Il sito web e il centralino (06.8262) sono sempre pronti a ricevere le segnalazioni del pubblico. E’ sempre attivo l’indirizzo di posta elettronica della redazione: 8262@rai.it

Su Rai 5, alle 21.45, opera lirica: Rigoletto. Per il suo decimo anniversario, la Royal Opera House di Muscat, nel sultanato dell’Oman, ospita una nuova produzione del Rigoletto di Verdi, l’ultimo spettacolo concepito da Franco Zeffirelli, scomparso nel 2019. Dirige il maestro Jan Latham-Koenig.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima serata. Anche stasera Veronica Gentili rinnova ai telespettatori l’invito di approfondire in sua compagnia i temi più caldi del momento. A partire dalla scioccante situazione ucraina tra bombardamenti e dramma umanitario. Se ne parla con servizi esclusivi, interviste e il contributo degli ospiti.

Su Canale 5, alle 21.20, la miniserie Un’altra verità. Stasera altri due episodi. Pauline, incinta all’ottavo mese, si occupa della morte di Madeleine con il padre Joseph, che nel 2003 aveva indagato su Itsas. L’uomo non gradisce la presenza di Audrey (Camille Lou). Pauline rintraccia Conan, che ammette di aver contattato Madeleine su un sito d’incontri. Dopo essere sfuggita all’aggressione di Itsas, Audrey attraversa un brutto periodo e, durante la festa d’addio al nubilato di Elaura, ha una crisi isterica. Qualche giorno dopo il corpo di Elaura viene ritrovato sulla spiaggia. Itsas ha colpito di nuovo.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Puntuale torna l’appuntamento con il programma di Davide Parenti. A Belen Rodriguez e Teo Mamuccari il compito di introdurre i servizi degli inviati. Sul sito ufficiale (www.iene.mediaset.it) è possibile rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi delle inchieste proposte nel corso delle puntate.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Andrea Purgatori da sempre affianca all’attività di giornalista quella di sceneggiatore: tra i suoi soggetti “Il muro di gomma” (1991), sulla strage di Ustica, “Il giudice ragazzino” (1994), dedicato a Rosario Livatino, ucciso dalla mafia.

Tv8 – Nove – Real Time

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Petra. Titolo dell’episodio, “Messaggeri dell’oscurità“, con Paola Cortellesi. Dopo aver partecipato a un programma tv, Petra comincia a ricevere per posta una serie di lugubri reperti, frutto di orrende mutilazioni. Durante le indagini, Petra si addentrerà in un mondo complesso ed inquietante.

Su Nove, alle 21.25, il reality Come una volta: un amore da favola. I concorrenti, divisi in dame e cavalieri, continuano a vivere nel Castello Reale di Govone, residenza dei Savoia (Cuneo). A seguire i ragazzi c’è, tra gli altri, la psicoterapeuta Elisa Vianello.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Margaret ha 35 anni ed è arrivata a pesare circa 300 chili. La grave obesità la priva della libertà di muoversi e la costringe a rimanere a letto. Per riprendere in mano la propria vita, la donna deve superare la sua ossessione per il cibo.

I film di questa sera mercoledì 4 maggio 2022

Su Raiuno, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Bjorn Runge, The Wife – Vivere nell’ombra, con Glenn Close, Jonathan Pryce. Lo scrittore Joe Castleman (Jonathan Pryce), insignito del Premio Nobel perv la Letteratura e si accinge a volare a Stoccolma per ritirarlo. La moglie Joan (Glenn Close), che lo accompagnerà, ripensa ai 40 anni passati accanto a lui, fra dolorosi tradimenti e segreti che non riesce più a sopportare.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Mick Jackson, La verità negata, con Rachel Weisz. La battaglia legale tra la professoressa Deborah Lipstadt e lo storico David Irving. Lei lo accusò di aver negato l’esistenza dell’Olocausto e lui la citò per diffamazione.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2014, di Gary Shore, Dracula Untold, con Luke Evans. Il giovane Vlad, impegnato a difendere la Romania dall’attacco turco, entra in contatto con una forza oscura che gli promette la vittoria. Ma dovrà pagare un caro prezzo.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2008, di Ridley Scott, Nessuna verità, con Leonardo DiCaprio. L’agente della Cia Roger Ferris arriva in Giordania per una delicatissima missione. Deve stanare un terrorista islamico che sta preparando un attentato contro gli Stati Uniti.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 2008, di Adam Brooks, Certamente, forse, con Ryan Reynolds, Abigail Breslin. In procinto di divorziare, Will Hayes, padre di una bimba, fa il bilancio della propria vita. Attraverso i ricordi, si rende conto che forse non è troppo tardi per ricominciare.

Stasera in tv mercoledì 4 maggio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2016, di Max Croci, Al posto tuo, con Luca Argentero, Stefano Fresi. Luca Molteni e Rocco Fontana, manager di due società concorrenti, si contendono l’unico posto di responsabile rimasto libero in seguito alla fusione delle loro aziende.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2011, di William Friedkin, Killer Joe, con Emile Hirsch, Matthew McConaughey. Chris, un giovane spacciatore, deve saldare al più presto un grosso debito. Decide allora di uccidere la propria madre per incassare il premio dell’assicurazione sulla vita della donna.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2021, di Tim Story, Tom & Jerry. Tom, aspirante pianista, s’introduce in un hotel per catturare Jerry che gli ha rovinato lo show. Lì s’imbatte in Kayla, organizzatrice di matrimoni, che lo ingaggia per liberarsi dell’indesiderato roditore. Saranno guai.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2020, di Ric Roman Waugh, Greenland, con Gerard Butler, Morena Baccarin. Una cometa si sta avvicinando pericolosamente alla Terra. John, assieme all’ex moglie Allison e al figlio Nathan, affronta un viaggio disperato verso un possibile rifugio.