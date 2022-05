L’Amore è una giungla, da domenica 8 maggio in esclusiva su Discovery+

Condividi su

E’ disponibile da domenica 8 maggio in esclusiva, e in contemporanea mondiale, su Discovery+, il dating show L’Amore è una giungla. Quattordici single vivranno in una “giungla”, per riuscire a trovare l’amore, allontanandosi da schemi e comportamenti degli essere umani. Testeranno dunque se il proprio partner sia possibile trovarlo seguendo l’esempio del corteggiamento tipico del mondo animale.

L’amore è una giungla, riusciranno i 14 single a trovare l’amore?

Il nuovo programma televisivo L’Amore è una giungla, in onda da domenica 8 maggio su Discovery+, avrà come protagonisti 14 single in cerca della propria anima gemella. La particolarità della serie è di testare un tipo di corteggiamento che non appartiene agli esseri umani. I single infatti dovranno convivere in una giungla, dove interagiranno tra di loro ascoltando il proprio istinto naturale. L’obiettivo principale è di cercare il vero amore, prendendo come riferimento il mondo degli animali.

Essi infatti assumono anche in amore, un comportamento innato, e a modo loro riescono a comunicare con il partner e corteggiarlo. E’ proprio questo ciò su cui si concentreranno i protagonisti de L’Amore è una giungla. Ogni settimana affronteranno una prova diversa, ispirata ai rituali di accoppiamento animali, fino a ridurre la comunicazione verbale al minimo. Allontanandosi dagli schemi tipici degli esseri umani, e lasciando spazio alla libertà e all’istinto, i single dovranno trovare la chiave per incontrare il vero amore.

Dove è ambientato il dating show

Le riprese della serie L’Amore è una giungla, si sono svolte in una riserva privata in Colombia, ed è stata girata in stile documentaristico. Una vena ironica accompagna le puntate del dating show, dove ogni single verrà identificato in base ad un animale che più rispecchia la sua personalità. Sarà proprio questo a fare in modo che ognuno di loro possa sentirsi liberamente sé stesso? Ciò che è certo è che l’obiettivo della serie è di capire se in assenza di distrazioni, o complicazioni che spesso si vengono a creare durante il corteggiamento tra esseri umani, i single riusciranno a trovare l’anima gemella.

Impareranno a seguire il proprio istinto e instaureranno tra loro relazioni, comunicando senza poter parlare, ma basandosi solamente sull’attrazione fisica. Cosa faranno i 14 single per testare il corteggiamento tipico del mondo animale? Potranno usare la tecnica del ruggito del leone, o prendere come esempio il gorilla, o ancora danzare come pavoni, per capire se riusciranno a trovare l’amore.

E’ possibile seguire i 7 episodi di L’Amore è una giungla, da domenica 8 maggio in esclusiva sulla piattaforma streaming Discovery+, disponibile solo per abbonati.