Come una volta 2022, il dating-reality targato Discovery+: data, puntate, anticipazioni

Come una volta – un amore da favola 2022. Prende il via dal 6 gennaio in esclusiva su Discovery + il dating show che trasporterà i protagonisti indietro nel tempo, esattamente nell’Ottocento.

Come una volta – un amore da favola 2022: un format ibrido tra reality e dating show

In arrivo su Discovery + il nuovo format televisivo è un prodotto ibrido tra reality e dating show prodotto da Casta Diva. Ogni puntata ha la durata di 60 minuti circa. Se a ll Collegio si é assistito al ritorno dei ragazzi sui banchi di scuola nei decenni passati, a Come Una Volta – Un amore da Favola 2022 si torna in epoche ancor più remote: l’Ottocento.

I giovani protagonisti del reality show dovranno quindi abbandonare le loro abitudini contemporanee (dalle t-shirt ai jeans ed anche gli smartphone e altro) per indossare i costumi dell’epoca.

Il reality show avrà come protagonisti ragazzi e ragazze di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che dovranno vestire gli abiti dell’epoca. Stringersi in corsetti e doppiopetto, ma anche confrontarsi con un nuovo stile di vita.

Al posto di scorrazzare per la città con scooter e auto, apprezzeranno la bellezza di lunghe passeggiate a cavallo tra l’esuberanza della natura. Che farà da cornice anche al corteggiamento di cui sono protagonisti diretti o indiretti.

Come una volta – un amore da favola 2022: durata, puntate, concorrenti

La mission di Come una volta- un amore da favola è di scoprire se è più facile trovare l’amore facendo un passo indietro nel tempo. Un esperimento sociale, in cui per 4 settimane 12 ragazzi si ritroveranno immersi nella magica atmosfera del 1821.

I protagonisti saranno trasformati in perfetti principi e principesse. A guidare i concorrenti in questo viaggio ci sarà l’educatrice sentimentale Elisa Vianello, psicologa e psicoterapeuta che avrà il compito di insegnare ai protagonisti del reality l’arte del corteggiamento.

Le damigelle sono: Aurora, Clelia, Gabriela, Glenda, Matilda, Sofia. Mentre i gentiluomini: Cristiano, Davide, Joseph, Riccardo, Rocco, Ruben.

Gli altri protagonisti

Tra le altre figure di riferimento di Come una volta- un amore da favola 2022 c’è anche il Maestro di Cerimonie Nicolay Selikovsky, un po’ conduttore e cupido, seguirà i ragazzi e le ragazze durante appuntamenti e balli.

Ad aiutare i giovani in danze e coreografie è il maestro di ballo Emanuele Pironti. Due i mentori: il precettore Massimo Da Cepparello, un tutor per i ragazzi e punto di riferimento principale per il gruppo, e Laura Pranzetti Lombardini, l’istruttrice per il gruppo delle ragazze.

Il format

I concorrenti del reality dovranno ad imparare a parlare in maniera elegante, conoscere le buone maniere e cimentarsi con le rigide regole dell’epoca. Ma non solo. Lo spirito del programma non è solo apprendere l’arte del corteggiamento.

Ma è anche aiutare i ragazzi e le ragazze che hanno accettato questa sfida ad affrontare un percorso interiore di crescita personale, coltivando il rispetto, l’inclusione e la diversità.

Come una volta – un amore da favola 2022: location

Il reality show Come una volta – un amore da favola 2022 è girato in una location da mille e una notte: Palazzo – Castello Reale di Govone (patrimonio mondiale dell’umanità, Unesco). L’edificio, un esempio di magnificenza e bellezza.

Sarà teatro dei principali avvenimenti del dating show. Come la festa da ballo, durante il quale i concorrenti dovranno aprire il cuore e confessare i propri sentimenti al loro amato o amata.

Come una volta – un amore da favola 2022: anticipazioni prima puntata

I 12 fortunati ragazzi e ragazze scelti per questa nuova avventura che li porterà indietro nel tempo, fanno ingresso nella struttura che li ospiterà per le successiva 4 settimane.

Dopo aver abbandonato i loro abiti contemporanei e lasciato la tecnologia in uso, sono chiamati a scrivere una lettera, dove raccontano un loro segreto intimo. Quindi indosseranno gli abiti d’epoca e familiarizzeranno con gli altri compagni di viaggio, insegnanti e mentori.