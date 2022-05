Eurovision Song Contest 2022, in onda dal 10 al 14 maggio su Rai 1. I Maneskin ospiti della serata finale

Condividi su

Mancano solo pochi giorni per dare ufficialmente il via alla 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2022. Tre serate evento trasmesse su Rai 1 da martedì 10 a sabato 14 maggio. A presentare il concorso canoro saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Sono in tutto 40 le canzoni in gara tra cui “Brividi”, di Mahmood e Blanco, che rappresenterà l’Italia.

Eurovision Song Contest 2022 – I cantanti in gara

Si stanno per accendere i riflettori sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022. A seguito della vittoria dei Maneskin nell’edizione 2021 a Rotterdam, con il brano “Zitti e buoni”, toccherà quest’anno all’Italia ospitare la manifestazione canora. In particolar modo nella città di Torino presso il PalaOlimpico, dove i cantanti in gara si esibiranno il 10 ed il 12 maggio per le semifinali, ed il 14 maggio per la serata finale. Martedì 10 saliranno sul palco i primi 17 artisti, tra cui l’Ucraina, rappresentati da Kalush Orchestra con il brano “Stefania”.

Giovedì 12, per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, saranno invece 18 le esibizioni in gara, tra cui quella di Achille Lauro che rappresenterà la Repubblica di San Marino con il brano “Stripper”. A seguito delle due prime serate scopriremo chi arriverà in finale il 14 maggio, raggiungendo gli altri 5 paesi. Si tratta dei cosiddetti Big Five, ovvero l’Italia rappresentata dai vincitori del Festival di Sanremo 2022 Mohmood e Blanco, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Tutti e 5 paesi potranno essere votati anche durante il corso delle semifinali.

Sul palco della 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2022, non mancheranno le esibizioni dei tre conduttori a cui è affidato lo show: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Gli ospiti delle tre serate evento

Tanti saranno gli ospiti dell’Eurovision Song Contes 2022, che accompagneranno il pubblico, alternandosi alle esibizioni degli artisti in gara. Nella prima semifinale in programma il 10 maggio ci sarà Diodato, che si esibirà con il brano “Fai rumore”, con cui vinse il Festival di Sanremo 2020. Anno in cui il concorso canoro venne cancellato a causa della pandemia, non permettendo così all’artista di parteciparvi. Ci sarà inoltre il musicista Dardust e il dj Benny Benassi che si esibirà con la band britannica Sophie and the Giants in un medley.

Nella seconda semifinale del 12 maggio, tra gli ospiti dell’Eurovision Song Contest 2022 ci saranno i ragazzi de Il Volo, che faranno un omaggio a Ennio Morricone. I tre tenori si sono classificati terzi nell’edizione del 2015. Sarà nella serata finale del 14 maggio che ritroveremo sul palco i Maneskin, ad un anno dalla loro vittoria a Rotterdam. La band presenterà per la prima volta il nuovo brano “Supermodel”. Tra gli ospiti della finale anche Gigliola Cinquetti, che vinse l’Eurovision Song Contest nel 1964 con “Non ho l’età”.

La diretta dell’Eurovision Song Contest 2022 sarà trasmessa anche su Rai Radio 2, visibile su Raiplay, con i commenti di Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e la partecipazione di Carolina Di Domenico.