Il contadino cerca moglie, in onda lunedì 9 maggio la puntata casting. Ecco dove vederla

E’ in arrivo lunedì 9 maggio su canale Nove e disponibile in streaming su Discovery+, la puntata casting de Il contadino cerca moglie, condotto da Gabriele Corsi. In attesa della messa in onda, in programma nell’autunno 2022, il pubblico avrà modo di conoscere gli otto protagonisti provenienti da diverse parti d’Italia.

Il contadino cerca moglie – gli 8 protagonisti

Da lunedì 9 maggio alle 21.25 su canale Nove, e disponibile in streaming su Discovery+, va in onda la puntata casting de Il contadino cerca moglie, il reality condotto da Gabriele Corsi. Scopriremo dunque chi sono gli otto contadini della nuova stagione, da dove vengono e qual è la loro principale mansione. Tra i protagonisti conosceremo Dario di 32 anni. E’ un agricoltore e allevatore di bovini di razza marchigiana, e vive in provincia di Recanati.

Lorenzo invece ha 29 anni e dirige l’azienda agricola di famiglia sulle montagne della Val di Pejo in Trentino. A partecipare a Il contadino cerca moglie anche Alessandro di anni 32 ed è un produttore di frutta e verdura ad Atzara in Sardegna. Stefano della provincia di Lecce, ha 47 anni ed è un coltivatore di patate e ulivi nella sua azienda agricola. Teodoro del Trentino Alto Adige di anni ne ha 28, ed è un coltivatore di canapa in Toscana.

Il più giovane di questa nuova edizione de Il contadino cerca moglie si chiama Enrico, ha 23 anni ed è un allevatore della Val di Fassa. Aveva solo 15 anni quando ha comprato la sua prima mucca. Conosceremo poi anche Michele di 41 anni della provincia di Salerno, che ha creato un’azienda agricola dopo aver lavorato in una fabbrica. Nicolò di 27 anni, ha anche lui un’azienda agricola e vive nelle campagne di Terni.

Gli otto contadini attraverso un appello alle single di città cercheranno di trovare l’amore. Ognuna di loro dovrà infatti abbandonare la sua vita cittadina e raggiungerli in campagna e – se scelta – potrà trovare anche lei l’amore della vita.

I conduttori delle scorse edizioni

Si tratta della sesta edizione de Il Contadino cerca moglie, condotta per il secondo anno consecutivo da Gabriele corsi. Al timone della prima edizione, andata in onda nell’ottobre del 2015, c’era Simona Ventura. L’attrice Ilenia Lazzarin ha condotto invece le edizioni del 2016 e del 2017. Mentre quella del 2018 è stata condotta da Diletta Leotta.

Per la nuova stagione che andrà in onda nell’autunno del 2022 sono ancora aperte le candidature a tutte le pretendenti su castingdiscoveryplys.it. La visione in streaming sulla piattaforma Discovery+ sarà visibile solo per gli abbonati.