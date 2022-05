Brave and Beautiful anticipazioni puntate dal 9 al 13 maggio 2022

Condividi su

Ecco le anticipazioni del 9-13 maggio della serie turca di Canale 5 dal titolo Brave and Beautiful. Si tratta di un serial di genere drammatico con atmosfere thriller e sentimentali.

La serie nell’edizione originale si articola di 32 episodi. In Italia invece è stata rimodulata per 96 appuntamenti della durata di 45 minuti circa.

Brave and Beautiful 9-13 maggio – anticipazioni

Cahide va a trovare Korhan nella sua nuova casa e gli chiede di ospitarla per il bene della bambina che sta per nascere. Gli spiega che non si sente più al sicuro nella tenuta ora che Tahsin ha dato rifugio a Hulya e al piccolo Zafer. Cesur e Suhan sono sulle tracce di Selma, presunta amante del guardiano Cuneyt e prendono una stanza nell’albergo dove lavora la donna.

Brave and Beautiful trama episodio 10 maggio

Cesur e Suhan, sulle tracce di Selma, scoprono che lei tornerà a casa da Cuneyt la mattina successiva, per cui rimandano l’azione al giorno successivo e si ritirano nell’unica camera che hanno trovato disponibile. L’intimità della stanza è l’occasione per discutere del loro bambino e alla fine Suhan confessa a Cesur di non aver abortito e gli chiede se sarebbe pronto a rinunciare alla sua vendetta per creare una famiglia con lei. Cesur non risponde.

Trama episodio 11 maggio

Cahide è a casa di Korhan e cerca di ricucire il loro rapporto, con scarsi risultati, mentre Hulya tenta di sedurre Tahsin, ma anche lei ha poca fortuna. Poi, Tahsin va a trovare Adalet in carcere e sopraggiunge Riza. Dopo una discussione piuttosto accesa, Tahsin e Adalet capiscono che Riza sta cercando di ottenere qualcosa da loro, ma l’uomo rimanda la negoziazione a un secondo momento. Tahsin riceve un video in cui Salih parla del piano per uccidere la madre di Cesur.

Brave and Beautiful trama episodio 12 maggio

Tahsin, dopo aver visto il video che ritrae Salih mentre parla del piano per uccidere la madre di Cesur, lo chiama subito chiedendogli un confronto. Cesur riesce a sapere da Cuneyt che è stato proprio Salih a chiedergli il ferro, e ne deduce che è coinvolto nell’omicidio di sua madre.

Trama episodio 13 maggio

Cahide si accorda con Turan: prenderà il bambino e glielo consegnerà. Reyhan sente che Tahsin dice a Suhan che è stato Salih ad uccidere Fugen e ha un malore.

Brave and Beautiful, il cast completo della serie tv

Di seguito il cast completo della seria turca Brave and Beautiful con i rispettivi personaggi interpretati:

Kivanç Tatlitug: Cesur Alemdaroglu

Cesur Alemdaroglu Tuba Büyüküstün : Alemdaroglu

: Alemdaroglu Tamer Levent : Tahsin Korludag

: Tahsin Korludag Erkan Avci : Korhan Korludag

: Korhan Korludag Serkan Altunorak: Bulent Aydinbas

Bulent Aydinbas Sezin Akbasogullari : Cahide Korludag

: Cahide Korludag Devrim Yakut : Mihriban Aydinbas

: Mihriban Aydinbas Gözde Türkpençe: Banu Vardar

Banu Vardar Irmak Örnek : Sirin

: Sirin Firat Altunmese : Kemal

: Kemal Zeynep Kiziltan : Hülya

: Hülya Müfit Kayacan : Rifat

: Rifat Cansu Türedi : Necla

: Necla Isil Dayioglu : Reyhan

: Reyhan Nihan Büyükagaç : Adalet Soyozlu

: Adalet Soyozlu Oktay Korunan : Salih

: Salih Yigit Özsener: Riza