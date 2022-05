Metal Detective, torna da martedì 10 maggio torna su DMAX con Paolo “Gibba” Campanardi

Condividi su

Torna Paolo “Gibba” Campanardi su DMAX, ed in anteprima su Discovey+ da martedì 10 maggio alle 21.25 con Metal Detective. Nuovi luoghi da scoprire, ricchi di storia e tanto da raccontare saranno al centro della nuova edizione. Grazie al “suono giusto” del suo metal detector, Campanardi capirà quando sarà il momento di scavare. In questa nuova stagione anche il toccante ritrovamento dei resti di un caduto della Grande Guerra.

Metal Detective, la nuova stagione

Sta per iniziare una nuova stagione di Metal Detective con Paolo “Gibba” Campanardi, da martedì 10 maggio alle 21.25 su DMAX ed in anteprima su Discovery+. Il conduttore attraverserà l’Italia e nel primo episodio di questa nuova edizione incontrerà Paolo Mauria. Attraverso delle indagini nella provincia di Belluno, tra le gesta dell’11° Reggimento Bersaglieri,i due faranno una scoperta toccante, troveranno i resti di un caduto della Grande Guerra. Si tratta di un soldato austriaco del 20° Reggimento Fanteria di cui verranno ritrovati resti scheletrici del tronco e degli arti superiori.

Per risalire alla sua identità Paolo “Gibba” Campanardi, convoca autorità ed archeologi, rendendosi partecipe insieme agli esperti nella realizzazione dello scavo archeologico. Attraverso un’analisi verranno recuperate informazioni sull’identità del caduto in guerra. Interverrà, nel corso della puntata di Metal Detective, anche il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, per dare al soldato caduto una degna sepoltura, e per tener viva una pagina di Storia che ci appartiene.

Le altre tappe: Monte Marrone, Monte Tudaio

Durante la nuova stagione di Metal Detective, l’esploratore Campanardi attraverserà diversi luoghi. Sul Monte Marrone nelle Mainarde molisane, andrà sulle tracce degli alpini del battaglione “Piemonte”, che nel marzo del 1944 hanno sconfitto i soldati nazisti. In provincia di Belluno, in particolar modo sul Monte Tudaio, il il conduttore troverà un antico forte della Prima Guerra Mondiale, con degli ordigni esplosivi di cui si erano perse le tracce.

Sul fiume Garigliano individuerà invece una discarica bellica. Scopriremo se conterrà armi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Infine “Gibba” arriverà nella città di Firenze, per ritrovare il nascondiglio della leggendaria brigata partigiana “Sinigaglia”.

Chi è Paolo “Gibba” Campanardi?

L’esploratore di Metal Detective, Paolo “Gibba” Campanardi, è nato a Brescia, ed è una guida storica. Si occupa di ricerche militari e di recupero di oggetti storici risalenti alla Prima e alla Seconda Guerra Mondiale. E’ inoltre Presidente dell’Associazione Gruppo Ricerca, che opera per la salvaguardia del patrimonio legato alla Prima Guerra Mondiale. E’ ausiliario della Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica e Presidente della Protezione Civile locale.

Metal Detective è una produzione originale Formasette per Discovery Italia. Il programma televisivo si snoderà in 5 puntate da 60 minuti e sarà visibile su DMAX canale 52 del Digitale Terrestre, Sky canale 170, tivùsat canale 28. La serie è disponibile in anteprima streaming su discovery+ a partire dallo scorso 3 maggio.