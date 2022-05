Pechino Express, vincono i Pazzeschi: Victoria Cabello e Paride Vitale trionfano a Dubai

Condividi su

I Pazzeschi sono i vincitori della nona edizione di Pechino Express. Victoria Cabello e Paride Vitale, infatti, sono riusciti a trionfare nella prima stagione del reality trasmessa da Sky Italia.

Pechino Express i Pazzeschi: la rivincita di Victoria Cabello

I Pazzeschi, dunque, sono i vincitori di Pechino Express. Una vittoria, quella di Paride e Victoria, decisamente meritata. I due concorrenti, infatti, sono stati in grado di affrontare con forza e leggerezza le varie prove alle quali sono stati sottoposti. Amici nella vita oltre che nel gioco, Cabello non ha bisogno di presentazioni, vantando una lunga carriera da conduttrice. Paride, invece, è noto per la sua attività da imprenditore.

Ma la vittoria de I Pazzeschi a Pechino Express è, in particolar modo, una vera e propria rivincita per Victoria Cabello. La conduttrice, infatti, è stata per anni uno dei volti di punta della televisione italiana. Tra le tante produzioni che ha condotto ci sono, ad esempio, Quelli che il calcio e, ovviamente, la 56esima edizione del Festival di Sanremo. Successivamente, anche a causa di un problema di salute, Cabello si è dovuta prendere una pausa dal mondo dello spettacolo. Per lei, la vittoria di Pechino Express può essere un trampolino di lancio che, magari, potrebbe portarla nuovamente alla conduzione.

Pechino Express i Pazzeschi hanno vinto tra i grattacieli di Dubai

Lo scenario nel quale I Pazzeschi si sono classificati vincitori di Pechino Express è quello della metropoli di Dubai. Qui, infatti, si è concretizzata l’intera ultima tappa, che ha chiuso un tragitto che ha portato i viaggiatori a percorrere oltre 7mila km. Partiti dalla Turchia, le coppie di concorrenti hanno attraverso l’Uzbekistan, la Giordania e gli Emirati Arabi.

Al fianco dei concorrenti ci sono sempre stati i due condottieri (e conduttori) di questa edizione. Costantino Della Gherardesca, infatti, si è infortunato a metà percorso e, per questo motivo, gli è stato affiancato Enzo Miccio. Quest’ultimo, tra i concorrenti più apprezzati nella storia del format, è riuscito a calarsi immediatamente nel ruolo di conduttore, anche grazie alla sua proverbiale ironia.

Mamma e Figlia si sono classificate seconde

Dietro a I Pazzeschi, a Pechino Express si sono classificate Mamma e Figlia, ovvero Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. Le due concorrenti, nel corso di tutte le puntate del programma, hanno sempre mostrato di essere molto forti e, infatti, hanno mancato la vittoria per un soffio. Sul terzo gradino del podio, invece, si sono classificati gli Sciacalli, ovvero la coppia composta da Fru e da Aurora Leone. I membri dei The Jackal hanno dovuto alzare bandiera bianca dopo aver perso una prova a metà dell’ultima tappa.

Come previsto dal programma, la coppia di trionfatori ha devoluto l’intero montepremi a Medici Senza Frontiere. L’ONG, con i suoi volontari, lavora a supporto degli Stati protagonisti di questa edizione del programma.