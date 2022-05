Pechino Express finale 12 maggio, anticipazioni: la tappa interamente ambientata a Dubai

Condividi su

Giovedì 12 maggio, dalle ore 21:15 su Sky Uno, andrà in onda la finale di Pechino Express. A condurre il reality ci saranno Enzo Miccio e Costantino Della Gherardesca. Questi ultimi guideranno le coppie rimaste in gara che, in vista dell’ultima tappa, dovranno perlustrare Dubai. Il programma è prodotto da Sky Original ed è realizzato da Banijay Italia.

Pechino Express 12 maggio finale, i viaggiatori dovranno percorrere 46km

La finale di Pechino Express del 12 maggio consiste in una tappa lunga circa 46km. Durante il tragitto, le coppie di viaggiatori rimaste in gara saranno protagoniste di numerose prove e missioni. Il teatro della tappa, come già detto, sarà Dubai, ovvero uno dei Sette Emirati Arabi uniti che si affacciano sul Golfo Persico.

Nel corso della tappa finale del programma, i concorrenti si muoveranno tra i grattacieli della città, nell’atmosfera cosmopolita tipica della città futuristica. Come da tradizione del programma, anche nella finale di Pechino Express del 12 maggio i concorrenti dovranno viaggiare facendo leva solamente sulle proprie forze. I concorrenti, infatti, avranno a disposizione un solo euro in valuta locale a testa e a persona.

Pechino Express 12 maggio finale, il tragitto dell’ultima tappa

La tappa finale di Pechino Express del 12 maggio partirà dalla terrazza panoramica di Palm Tower. Da qui, poi, le coppie finaliste si muoveranno verso Al Bastakiya, quartiere persiano della città. Successivamente, la produzione arriverà a The Green Planet, tra le attrazioni turistiche più note di Dubai.

Successivamente, i viaggiatori dovranno dirigersi verso La Mer, spiaggia tra le più famose di tutta la metropoli. Tra le varie tappe del viaggio ci sarà, poi, anche City Walk, ovvero il Centro Commerciale noto per le sue attrazioni turistiche. La proclamazione della coppia vincitrice, infine, avverrà al roof dell’Emirates Grand Hotel.

Le coppie finaliste

Ai blocchi di partenza nella finale di Pechino Express del 12 maggio ci saranno tre coppie: Mamma e Figlia (Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni), i Pazzeschi (Victoria Cabello e Paride Vitale) e gli Sciacalli (Fru e Aurora Leone). A metà tappa, una di queste coppie sarà eliminata, mentre le altre due si contenderanno la vittoria finale.

I concorrenti vincitori della prima edizione di Pechino Express targata Sky doneranno l’intero montepremi in beneficenza. In particolare, l’intera somma vinta sarà devoluta a Medici Senza Frontiere. L’ONG, infatti, opera oramai da tempo nei paesi visitati in questa edizione, ovvero Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. La finale di Pechino Express del 12 maggio sarà visibile anche in streaming su Sky Go e su Now TV.