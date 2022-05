L’Eredità 13 maggio 2022: Paola la campionessa indovina a la Ghigliottina. Ecco quanto ha vinto

Condividi su

L’Eredità è il game show condotto da Flavio Insinna. Ad affiancare il conduttore la professoressa Samira, ed il professore Andrea. La campionessa in carica è Paola che, è riuscita a vincere l’ambito montepremi, indovinando la parola nel gioco finale della Ghigliottina. Ripercorriamo le varie tappe della puntata.

L’Eredità 13 maggio 2022, i concorrenti della puntata

La puntata del 13 maggio 2022 de L’Eredità inizia con Flavio Insinna che dopo aver salutato la campionessa Paola, presenta i concorrenti in gara. Si parte con Lucia che viene da San Pier Niceto in provincia di Messina. Deve dire in base al nome di una località, se si trova nelle Alpi o negli Appennini. Il prossimo concorrente si chiama Luca di Rodi, in provincia di Pavia, e deve abbinare al personaggio la serie tv o il film a cui ha preso parte. Ritorna nella puntata de L’Eredità del 13 maggio Davide, che deve abbinare il titolo della canzone a Franco Califano o a Renato Zero.

Si prosegue con Marco di Marano Vicentino in provincia di Vicenza. L’Abbinamento per lui riguarda le piante e deve dire se sono commestibili o velenose. Per Alessandra di Cantalupo in Sabina provincia di Rieti l’Abbinamento è Antica Roma/ Medioevo. Il prossimo concorrente de L’Eredità del 13 maggio si chiama Marcello che deve abbinare le forme verbali al verbo marciare o marcire. La campionessa sceglie di salvare Lucia. Giocano Luca e Marco nella sfida dei 60 secondi. Vince Marco.

Nel primo Volta pagina nella puntata del 13 maggio 2022 de L’Eredità, i concorrenti si sfidano nel gioco del Metti, leva, cambia. Dovranno appunto togliere o aggiungere una lettera, per formulare la parola corretta in base alla definizione data. La seconda sfida vede protagonisti Davide e Marco. Vince Davide. Nel secondo Volta pagina i concorrenti si sfideranno invece nel gioco de Le Quattro date, che sono: 1930 – 1958 – 1971 – 1993. Vanno alla sfida dei 60 secondi Alessandra e Paola. Vince la campionessa Paola.

I Paroloni e Il Triello

Nel gioco I Paroloni, la prima parola della puntata del 13 maggio de L’Eredità è Indozza, che è un dolore che si prova per un improvviso colpo ricevuto. La seconda parola è Evvasilia, che è un termine secondo cui Aristotele definiva la monarchia assoluta, ma illuminata e temperata da un senso altissimo di giustizia. Nella sfida che ha protagonisti Lucia e Marcello, vince Marcello.

Giocano Triello de L’Eredità del 13 maggio la campionessa Paola con 20.000 euro, Marcello con 20.000 euro e Davide con 30.000 euro. Inizia la campionessa che sceglie la categoria Musica, ma a rispondere correttamente alla domanda è Marcello che sceglie a sua volta Scienza e poi Chi l’ha detto. Alla domanda della seconda categoria scelta da Marcello, risponde correttamente Davide che sceglie Italiano e poi Casa e Curiosità.

E’ Davide a fare il primo passo verso la Ghigliottina rispondendo correttamente alla prima domanda. E’ Paola che risponde correttamente alla seconda e si riconferma campionessa de L’Eredità, con un montepremi di 150.000 euro.

L’Eredità 13 maggio – La Ghigliottina

Le parole della Ghigliottina della puntata del 13 maggio 2022 de L’Eredità sono: Venere, Regalo, Borsa, Pallacanestro, Biancheria.

Venere

Regalo

Borsa

Pallacanestro

Biancheria

La campionessa Paola scrive “Cesto”, indovinando così la parola della Ghigliottina, vincendo il montepremi di 37.500 euro.