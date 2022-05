Corso Sempione 27 diretta 26 maggio: omaggio ai maestri della comicità milanese

Condividi su

Giovedì 26 maggio in diretta su Rai 2, va in onda in prima serata lo show Corso Sempione 27. Ale & Franz conducono una serata evento per rendere omaggio ai grandi maestri della comicità.

Si alternano immagini di repertorio tratte delle teche Rai, sketch e aneddoti divertenti in compagnia di alcuni protagonisti degli anni d’oro del cabaret. Presenti anche altri momenti di intrattenimento con dei brani interpretati dal vivo.

Tra gli ospiti Paolo Rossi, i Gatti di vicolo Miracoli e Massimo Boldi.

Corso Sempione 27, diretta 26 maggio

La diretta del 26 maggio si apre con un breve filmato tratto da Canzonissima che riguarda Massimo Boldi, uno degli ospiti di Ale & Franz in Corso Sempione 27. Ricorda che all’epoca uno dei dirigenti gli disse che la “comicità” non era il suo mestiere. Segue un filmato del 1977 di Cochi & Renato che duettano con Enzo Jannacci.

Il brano é Silvano che Ale & Franz continuano cantandolo dal vivo.

Ale & Franz raccontano ai telespettatori i loro inizi nei piccoli luoghi dove si esibivano con il cabaret. Si alternavano locali in cui nessuno li ascoltava e altri in cui nessuno rideva. Spiegano ai più giovani che fa parte della gavetta, che è fondamentale per intraprendere qualsiasi mestiere. Lo fanno inoltre rimettendo in scena il loro primo monologo con protagonisti il lupo e la pecora.

Corso Sempione 27, assente Teocoli per Covid

I conduttori cantano poi Yesterday come espediente per mandare in onda un filmato di Teo Teocoli in cui canta questo brano nel programma il Gransimpatico del 1983. Nello sketch è presente anche Massimo Boldi.

L’attore spiega che all’epoca spesso si improvvisava ma con tanta passione cercavano di far “riuscire bene i pezzi comici”. Doveva essere presente in studio anche Teo Teocoli che ha dovuto rinunciare in quanto risultato positivo al Covid. Lo omaggiano con un filmato in cui imita John Travolta ne La Febbre del Sabato Sera.

Boldi e Teocoli hanno iniziato insieme la loro carriera. Boldi formerà poi un sodalizio artistico con Christian De Sica con il quale ha realizzato moltissimi cinepanettoni.

Ale & Franz vogliono ricordare anche Enzo Jannacci, scomparso del 2013. Boldi e Teocoli hanno realizzato degli sketch insieme a lui negli Anni Ottanta.

Nel corso dell’intervista a Massimo Boldi si susseguono numerosi immagini dalla teche Rai.

Corso Sempione 27, I Gatti di Vicoli Miracoli

Arriva in studio Jerry Calà che canta dal vivo Caraibico. Ha iniziato la sua carriera con I Gatti di Vicolo Miracoli. Vengono mandate immagini che li riguardano che sono tratti da alcuni programmi televisivi. Si tratta di Non Stop (1977), Domenica In (1977), Incontri a campione (1978), Tilt (1979), Giochiamo al varieté (1980).

Lo raggiungono gli altri componenti del gruppo ovvero Umberto Smaila, Franco Oppini e Nini Salerno. I protagonisti raccontano che negli Anni Settanta hanno condiviso lo stesso appartamento per circa 5 anni.

I Gatti di Vicolo Miracoli cantano poi dal vivo Verona Beat e Capito.