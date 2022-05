Made in Sud 30 maggio diretta: ospiti Andrea Sannino e Franco Ricciardi

Condividi su

Va in onda questa sera, lunedì 30 maggio, alle 21.20 su Rai 2, la settima puntata di Made in Sud, lo show comico condotto da Lorella Boccia e Clementino. Ad affiancare i conduttori ci sarà l’attore Maurizio Casagrande. Come in ogni puntata i comici di esibiranno sul palco tra monologhi e sketch divertenti. Gli ospiti della settima puntata saranno Andrea Sannino e Franco Ricciardi, che presenteranno il loro nuovo brano “Te voglio troppo bene”, un inno alla pace e all’amore.

Made in Sud 30 maggio diretta

Nella puntata del 30 maggio di Made in Sud, i conduttori Lorella Boccia e Clementino, insieme a Maurizio Casagrande annunciano il tema della serata: l’ambiente. I primi comici a salire sul palco sono gli Arteteca. Enzo e Monica sono alle prese con la scelta della meta da raggiungere per le vacanze estive. Sale a sorpresa sul palco il Colonnello Morico che – dato il tema della puntata – spiega che sta aumentando l’inquinamento e quindi aumenta anche la temperatura. I fenomeni non sono più come una volta ma sono più violenti.

Torna sul palco di Made in Sud “l’Incazza News”. L’Incazzatore personalizzato si lamenta infatti della sporcizia purtroppo lasciata in giro da alcune persone. Arrivano subito dopo i Gemelli di Guidonia che dedicano la loro esibizione sulla base di “Un mondo d’amore” di Gianni Morandi, ai consigli utili per affrontare il caldo: “Uno non uscire mai nelle ore più calde, due bevi tanta acqua, tre non mangiare cibi pesanti…”.

Adriano Panatta ospite di Made in Sud

L’ex tennista Adriano Panatta, in collegamento, è tra gli ospiti della puntata del 30 maggio di Made in Sud. I conduttori porgono domande al campione sulla sua carriera sportiva. Paolo Caiazzo concentra invece il suo monologo sui nuovi virus in circolazione come il vaiolo delle scimmie e la peste dei cinghiali.

Maurizio Casagrande accoglie sul palco Riccardo Pace, che ha la particolarità di “cantare” emettendo suoni con le mani. Si esibisce dunque sulle note di “Scende la pioggia” di Gianni Morandi e “La Carmen”. Peppe, Clemente, Rosaria e Lorella partecipano alla nuova puntata di “Ungrassed”. Dopo essersi quasi spogliati, iniziano a fare tra di loro dei giochi divertenti.