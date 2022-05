Made In Sud diretta 23 maggio: ospiti Luché e il cast di Mare Fuori

Condividi su

Lunedì 23 maggio va in onda su Rai 2 la sesta puntata di Made in Sud, dall’Auditorium Rai di Napoli, con Clementino e Lorella Boccia. Accanto a loro anche Maurizio Casagrande.

Come accade in ogni appuntamento si alternano comici storici e new entry del programma dedicato alla comicità.

Made In Sud, diretta 23 maggio

Nella diretta del 23 maggio Lorella Boccia accoglie sul palco alcuni attori che sono i protagonisti di Mare Fuori.

Ad aprire la puntata sono sempre Gli Arteteca. Enzo e Monica sono alle prese con la piccola Sara e l’alimentazione. Nonostante mangi nelle giuste quantità, la madre è in realtà preoccupata perché non mangia mai abbastanza. Per tale ragione vuole rivolgersi al pediatra.

A sorpresa Lorenzo Insigne sul palco

Torna “l’Incazza News” dedicato alla stagione di campionato che si è appena conclusa ma anche ai mondiali. In particolare “l’incazzatore personalizzato” si arrabbia con Gli Azzurri in quanto dopo i mondiali del 2006 si è susseguito il declino. Focus anche su Lorenzo Insigne ha deciso di lasciare il Napoli. Il calciatore si presenta sul palco di Made in Sud per duettare con Clementino in Cos Cos Cos.

Arrivano poi I Gemelli di Guidonia che hanno preparato un breve coro per ogni calciatore del Napoli.

Paolo Caiazzo vuole analizzare le conseguenze sociali della pandemia. Seconda una ricerca il 51% dei quindicenne non è in grado di affrontare la comprensione del testo ma allo stesso tempo sono più abili sui social rispetto ai boomer.

Gli attori del cast di Mare Fuori raccontano di essere fan di Eddy Scampia, che si professa appassionato di poesia ma in realtà non sa nulla. Quando ad esempio Clementino chiede chi ha scritto Chiare, fresche e dolci acque?. Lui risponde Giggino O Bibitaro. Questa settimana ha scritto una filastrocca sugli spoiler delle serie televisive.

Made In Sud, le altre esibizioni

Matranga & Minafò fanno esibire anche questa settimana il maestro Riccardo Pace che suona una delle celebri sinfonie di Beethoven, suonando solo con le mani.

Peppe & Rosaria invece partecipano ad una nuova puntata di Ungrassed. Dopo essersi tolti reciprocamente i vestiti parlano un po’ per conoscersi meglio. Il programma poi invita loro ad interpretare Jack & Rose in Titanic.

Sul palco di Made in Sud arriva anche Luché che regala al pubblico il suo ultimo singolo dal titolo Password.

Maurizio Casagrande non ha voglia di giocare a pallone con Ciruzzo. Suona a Peter Pan, ad Hulk ma sono impegnati. Citofona anche a Stefano Pioli ma si rifiuta. Nel frattempo Casagrande gli buca il pallone con un cacciavita.

Uccio De Santis interpreta un carabiniere che deve affrontare un test psico-attitudinale. Va male in matematica perché non sa la tabellina del 4. Partecipa alla prova anche il cast di Mare Fuori.

Simone Schettino invece si occupa del calo delle nascite in Italia. Tra i fattori la crisi economica in quanto i figli, soprattutto neonati, costano mantenerli. Ci sono infatti prodotti costosi come pannolini e latte in polvere. Gli 80 euro offerti dallo Stato sono insufficienti.

Made In Sud 23 maggio, le altre esibizioni

Dopo la sfida tra Nello Iorio, il ballerino seduto, e Lorella Boccia a colpi di danza tornano Gli Arteteca. Come ogni lunedì la coppia si dedica ai giochi di ruolo erotici. Monica sarà una geisha indifesa e lui il marito samurai aggressivo. Si presenta con le infradito con i calzini bianchi e un buffo accappatoio.

Ciro Giustiani ha preparato un monologo sulle borse delle donne. Racconta che la borsa della moglie, ma non solo, è sempre stracolma di oggetti. Nel cercare semplicemente le chiavi puoi imbatterti in uno spazzolino, delle lamette, una sedia a dondolo e reperti storici antichi. Dato che la moglie adoro questo accessorio, Giustiani le ha regalato una borsa costosa, con due firme. Una è dello stilista, l’altra è la sua per il finanziamento.

Il cast di Mare Fuori ha deciso di fare un provino a Gianni Lattore.