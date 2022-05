Boss in incognito 31 maggio, diretta: la prima azienda protagonista è la Oliviero

Condividi su

Martedì 31 maggio, dalle ore 21:20 su Rai 2, va in onda la prima puntata della nuova edizione di Boss in incognito. Il conduttore è Max Giusti. La prima Boss in incognito, invece, è Martina Oliviero, manager dell’azienda Oliviero, che produce cioccolata e torroni per la grande distribuzione. La manager, come da tradizione del programma, si metterà in incognito e incontrerà alcuni operai che lavorano per la sua azienda.

In particolare, nella puntata di Boss in incognito del 31 maggio, Martina incontrerà Mina, con la quale preparerà il torrone. La manager, poi, lavorerà con Angela, che le insegnerà a confezionare il torrone. Oliviero, poi, incontrerà anche Gerardo e i due lavoreranno nella preparazione delle barrette di croccante. Martina, poi, incontrerà anche Mary: le due, insieme, selezioneranno i torroncini da impacchettare. Infine, anche Max Giusti si travestirà e, in incognito, affiancherà Barbara nella produzione di arachidi pralinate.

Boss in incognito 31 maggio, diretta: Martina Oliviero si presenta

Inizia l’anteprima della puntata di Boss in incognito del 31 maggio. Viene presentata l’azienda protagonista della serata, poi spazio alla prima pausa pubblicitaria. Si torna in onda: una clip presenta al pubblico Martina Oliviero, la boss della puntata odierna. La donna ha 30 anni ed è la manager dell’azienda Oliviero, che si occupa di produzione dolciaria. L’azienda conta 120 dipendenti e ha un volume d’affari di 18 milioni di euro. La boss svela: “Da adolescente ho viaggiato tantissimo e non pensavo all’azienda. A 18 anni mio papà convocò me e mia sorella e ci chiese se volessimo far parte della realtà produttiva. Noi abbiamo subito risposto di sì. Ho deciso di partecipare al programma per far conoscere il lavoro che c’è dietro la nostra azienda. Inoltre, sono curiosa di vedere i nostri collaboratori all’opera“.

Inizia la trasformazione della puntata di Boss in incognito del 31 maggio. La boss ‘trasformata’ si presenta alla propria famiglia. I suoi cari faticano a riconoscerla: Martina Olivero, in effetti, ha subito una vera e propria metamorfosi ed è praticamente irriconoscibile. La boss, per una settimana, interpreterà Ambra, mamma di una bimba di 9 anni che non lavora da anni. Max Giusti spiega che agli operai verrà detto che le telecamere saranno presenti per girare una nuova produzione su Rai Play.

Il primo giorno di lavoro: Gerardo riconosce la boss

La puntata di Boss in incognito del 31 maggio continua. La boss, infatti, inizia il suo primo giorno di lavoro ed è affiancata da Gerardo. I due lavoreranno nella produzione del croccante. Il lavoratore ha commesso degli errori, non notando che Ambra/Martina indossa lo smalto, gli orecchini e ha i capelli non completamente raccolti in cuffia. Il lavoratore, invece, definisce la boss in incognito “un po’ impacciata“. Gerardo, durante la preparazione, afferma di dover assaggiare i prodotti. Inoltre, per quanto riguarda la cottura, il lavoratore ha affermato di andare ad occhio, senza dunque usare il timer. Cose, queste, che non hanno fatto piacere alla boss.

Dopo la preparazione, l’operaio parla con Martina Oliviero. In tale conversazione, Gerardo si confida e ammette di aver avuto dei problemi di droga. A causa di questo, il lavoratore è rimasto per 19 mesi in una comunità. Il lavoratore ammette: “Oggi mi voglio bene“. Subito dopo il periodo di recupero, Gerardo afferma di aver conosciuto Monica, diventata poi la sua compagna: “Non le faccio mancare nulla. Ha fatto tanto per me ed è il minimo che io possa fare. Sposarmi? Sto valutando la cosa“. Gerardo, dopo il colloquio, afferma di aver riconosciuto la boss dalla voce.

Boss in incognito 31 maggio, diretta: il secondo giorno di lavoro è con Mary

La puntata di Boss in incognito del 31 maggio continua. La seconda giornata di lavoro in incognito continua con Mary. Con lei, Martina Oliviero selezionerà i torroni da impacchettare. La lavoratrice, a differenza di Gerardo, fa togliere gli orecchini alla boss. Quest’ultima, però, critica la loquacità della propria dipendente: “Parla troppo e questo può indurre in errore coloro che lavorano con lei“. Durante la lavorazione, la macchina per impacchettare i torroni si inceppa più volte. Anche Mary commette qualche errore: in particolare, la lavoratrice si asciuga le mani sul proprio camice senza, tuttavia, usare l’asciugatrice.

Le due, come da tradizione del programma, dopo il lavoro dialogano. Mary svela di essere una studentessa universitaria: “In passato studiavo ma, durante il corso di studi, ho dovuto lasciare gli studi in quanto mia mamma, che ora non c’è più, si è ammalata. Mi mancava solo un esame per avere la triennale ma non ho potuto continuare perché non avevo i soldi. I miei genitori mi hanno sempre aiutata, mamma mi ha dato tutto. Lei era sana, le hanno diagnosticato un tumore per un altro. Se avessi avuto più soldi, forse ora sarebbe ancora qui. Ha saltato tante chemioterapie perché mancavano i soldi per la benzina“. La lavoratrice ammette di avere il sogno di visitare l’Asia e l’Africa: “In vita mia non ho mai fatto una vacanza“.

Il terzo giorno di lavoro

Prosegue la puntata di Boss in incognito del 31 maggio. Ambra/Martina, la boss, lavorerà con Angela. Le due confezioneranno il torrone. La lavoratrice fa subito notare alla boss di avere i capelli fuori dalla cuffia. Angela rimprovera più volte la boss, poi afferma di avere la sclerosi multipla.