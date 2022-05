Boss in Incognito 31 maggio, su Rai 2 la nuova stagione del programma

Condividi su

Martedì 31 maggio, in prima serata su Rai 2, andrà in onda la prima puntata della settima stagione di Boss in Incognito. Il conduttore sarà Max Giusti, che fa il suo ritorno su Rai dopo gli ultimi mesi da conduttore su TV8, del game Guess My Age.

Boss in Incognito settimana stagione, non cambia il format Rai

Boss in Incognito, anche nella settima stagione, non cambierà il proprio format. Il programma, infatti, avrà ancora i datori di lavoro come protagonisti. Questi si dovranno mettere in gioco, travestendosi per una settimana. In tale periodo di tempo, gli imprenditori dovranno fingersi apprendisti dipendenti della propria azienda. Così facendo, i datori di lavoro in incognito potranno conoscere, anche umanamente, alcuni dei lavoratori alle proprie dipendenze.

Come da tradizione del format, anche nella nuova stagione di Boss in Incognito, i datori di lavoro, dopo la settimana trascorsa in incognito, chiameranno a rapporto i dipendenti con i quali hanno lavorato. I lavoratori, in questa occasione, scopriranno di aver avuto a che fare con il proprio datore di lavoro. Quest’ultimo, sulla base di quanto accaduto, potrà poi scegliere di mettere in campo delle misure a favore del dipendente o dell’intera filiera di produzione.

Boss in Incognito settima stagione, tra le protagoniste anche una nota azienda dolciaria

La settima stagione di Boss in Incognito sarà composta da quattro puntate inedite. Nel corso di queste, Max Giusti incontrerà i datori di lavoro di importanti realtà imprenditoriali del nostro paese. Tra queste, saranno protagoniste una nota azienda dolciaria e un’impresa che produce yacht. Nelle varie puntate, poi, sarà protagonista anche lo stesso conduttore. Max Giusti, infatti, potrà scegliere di travestirsi e affiancare, ovviamente sempre ‘in incognito’, il datore di lavoro.

Il programma non va in onda dal settembre del 2020

La settima stagione di Boss in Incognito segnerà il ritorno del programma nei palinsesti della Rai. Il format, prodotto dalla società di produzione EndemolShine Italia, è ispirato al programma originale britannico Undercover Boss.

La puntata di esordio di Boss in Incognito è andata in onda, su Rai 2, nel 2014. Il conduttore, all’epoca, era Costantino della Gherardesca. Nel corso delle edizioni successive il format ha avuto un’importante alternanza di conduttori.

Dopo Costantino, al timone di due stagioni del programma, la Rai scelse di affidare il programma a Flavio Insinna. Quest’ultimo, conduttore della terza edizione, fu poi sostituito da Nicola Savino. La quinta edizione, invece, è stata trasmessa con la conduzione di Gabriele Corsi. Infine, dal settembre 2020, la conduzione è affidata a Max Giusti, riconfermato anche nella settima stagione.