Weekly Rai 1, da sabato 11 giugno al via il nuovo programma mattutino di Rai 1

Sabato 11 giugno, a partire dalle ore 08:30 su Rai 1, andrà in onda la prima puntata di Weekly. Il programma sarà trasmesso tutte le mattine del sabato e della domenica e andrà in onda per i mesi estivi.

Weekly Rai 1, i conduttori

I conduttori di Weekly, il nuovo programma di Rai 1, saranno Carolina Rey e Fabio Gallo. I due, per la prima volta al timone di un programma insieme, avranno il compito di dare il buongiorno ai telespettatori del week-end. Il varietà, al debutto sulla rete ammiraglia Rai, sarà incentrato completamente sull’estate e, in particolare, su alcune delle sue caratteristiche peculiari: il turismo e le vacanze.

Weekly, poi, si porrà come obiettivo raccontare la bellezza dell’Italia. Per farlo saranno analizzate le abitudini tipiche degli italiani e verranno mostrati i luoghi più conosciuti del nostro paese. Nei vari appuntamenti ci sarà anche il modo di mostrare e raccontare tutti quei posti che, invece, sono meno noti e frequentati dai turisti.

Weekly Rai 1, gli inviati

In Weekly, in onda su Rai 1, avranno un ruolo importantissimo gli inviati. Attraverso i loro racconti, infatti, il programma mostrerà al pubblico l’Italia a 360°, dal nord al sud. Gli inviati del programma saranno tre. La prima è Barbara Di Palma, che in questi ultimi anni ha lavorato in alcune delle trasmissioni più note di Rai 1 (tra cui La vita in diretta e Storie italiane).

Il secondo inviato di Weekly su Rai 1, invece, sarà Samuel Peron. Quest’ultimo deve la sua notorietà a Milly Carlucci, che nel 2005 lo scelse come ballerino per Ballando con le stelle. Da quel momento in poi, Peron è divenuto a tutti gli effetti un personaggio televisivo, partecipando a numerosi show come Oggi è un altro giorno. Infine, il terzo inviato sarà Vito Francesco Paglia, giornalista noto perchè lavora con Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.

Durante il nuovo programma ci saranno dei momenti dedicati all’informazione

Nonostante Weekly promette di essere un programma improntato alla leggerezza, durante lo show non mancheranno dei momenti dedicati all’informazione. A tal proposito ci sarà una rubrica guidata da Incoronata Boccia, giornalista Rai. In tale spazio di approfondimento ci saranno numerosi collegamenti e servizi.

Infine, durante le varie puntate di Weekly su Rai 1, si parlerà anche di giovani. Tale compito sarà affidato a Savino Zaba, che dovrà raccontare tutte le difficoltà che si trovano a dover affrontare i ragazzi in questo periodo storico decisamente complesso. A fare da cornice a tutto questo ci sarà la Morning band, che durante le puntate si esibirà con della musica dal vivo.