Nicola Savino sarebbe pronto a lasciare Mediaset per andare su TV8: per lui Music Farm e un nuovo game

Condividi su

Nicola Savino è pronto a lasciare Mediaset per passare a TV8, dove condurrà lo storico programma Music Farm. A dirlo, in anteprima, è stato Dagospia, secondo cui la rete del digitale terrestre avrebbe scelto di puntare sull’attuale opinionista de L’Isola dei Famosi.

Nicola Savino TV8, il contratto con Mediaset in scadenza a giugno

Il passaggio di Nicola Savino a TV8 lascerebbe un vuoto difficile da colmare su Italia 1. Qui, negli ultimi anni, il conduttore ha guidato molte trasmissioni di grande successo. Tra queste anche Le Iene e, soprattutto, Back to School. Quest’ultimo, andato in onda negli scorsi mesi, ha ottenuto un ottimo successo in termini di ascolti, specie considerando la media share di Italia 1.

Al momento non si conoscono molti dettagli sul passaggio di Nicola Savino a TV8. Quel che è certo è che il contratto che lo lega al Biscione è in scadenza alla fine di giugno. Qualora il cambio di casacca dovesse davvero concretizzarsi, dunque, il pubblico potrebbe vedere Savino su TV8 già a partire dal prossimo autunno.

Nicola Savino TV8, Music Farm tornerebbe in onda dopo quindici anni

Con l’arrivo di Nicola Savino su TV8 la rete del digitale terrestre manderebbe in onda, probabilmente in prima serata, Music Farm. Il reality a tema canoro è andato in onda per tre anni su Rai 2, ottenendo buoni dati di ascolto. L’ultima edizione dello show è stata trasmessa nel 2006 e alla conduzione c’era Simona Ventura.

Ma come funziona Music Farm? Al centro, esattamente come indicato dal titolo, c’è la musica. Per diverse settimane, infatti, dei cantanti famosi vengono fatti alloggiare in una casa attrezzata e, giorno dopo giorno, devono preparare delle esibizioni per la diretta. Gli artisti, durante la loro partecipazione, possono godere di tutti gli agi necessari. Durante la puntata serale ognuno dei partecipanti si esibisce e, alla fine, il pubblico o una commissione di esperti esprime le proprie votazioni. Alla fine viene stilata una classifica e, dopo vari meccanismi di gioco, vengono nominati due cantanti. Uno tra questi, nella puntata successiva, è poi eliminato.

Per il conduttore si lavora anche a un programma in access prime time

Ovviamente, qualora Music Farm dovesse veramente tornare in onda, è lecito pensare che saranno inserite delle novità. D’altronde il format non è trasmesso da sedici anni e potrebbe aver bisogno di qualche aggiustamento per rimanere al passo con i tempi.

Il passaggio di Nicola Savino a TV8 non dovrebbe limitarsi al solo reality musicale. Il conduttore, nelle intenzioni della rete, dovrebbe essere il nuovo volto nella fascia dell’access prime time. Attualmente tale collocazione oraria è occupata da Guess My Age, format che però sarà messo in soffitta anche a causa del calo di ascolti ottenuti. Il programma, in onda dal 2017, sarà sostituito da un nuovo game di cui, ad ora, non si conoscono i dettagli.