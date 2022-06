Spot in tv: Cristiana Capotondi si fa in due per la Lancia Y di Alberta Ferretti

Condividi su

Da alcune settimane sta andando in onda il nuovo Spot Lancia Y 2022. La protagonista è l’attrice Cristiana Capotondi. La nuova campagna pubblicitaria è firmata da Armando Testa. La regia è invece di Ago Panini.

Lancia Y, presentazione dello spot

La Lancia è un’azienda produttrice di automobili fondata a Torino agli inizi del Novecento. Negli Anni Novanta ha lanciato sul mercato il modello Lancia Y di cui si sono susseguite altre due versioni, nel 2003 e nel 2011.

Dopo aver venduto una quantità cospicua di vetture ha scelto di produrne una versione speciale con la collaborazione della stilista Alberta Ferretti, che propone una personale tinta di grigio della carrozzeria. In alcuni parti però è inoltre possibile ammirare dei punti luce rosa che simboleggiano la femminilità.

Lo spot infatti si rivolge prevalentemente al target femminile, che sceglie autovetture dalle dimensioni contenute per muoversi al meglio in città senza però rinunciare all’aspetto estetico, come la cura dei dettagli e il design. Per tale ragione Lancia ha scelto il claim Tante Personalità, La Tua.

L’azienda, come tutte le altre competitor, sta inoltre tentando di produrre veicoli sempre più a ridotto impatto ambientale; puntando sull’ecosostenibilità.

Cristiana Capotondi testimonial

Per lanciare il modello targato Alberta Ferretti, Lancia ha scelto come testimonial l’attrice Cristiana Capotondi, che ha già prestato il proprio volto per alcuni spot pubblicitari. Oltre ad essere un personaggio molto amato dalle donne, la Capotondi rispecchia le caratteristiche del brand, basate sull’eleganza, sulla femminilità e sulla raffinatezza.

A rendere maggiormente incisivo lo spot sono anche i suoi lineamenti delicati e il trucco leggero che rafforzano lo sguardo angelico.

Cristiana Capotondi ha inoltre raccontato, nel cinema e in tv, le donne in tutte le sue sfaccettature, illustrando uno spaccato del nostro Paese. Sempre per Lancia Y ha appena realizzato un video contro la violenza sulle donne, pensato per una veicolazione digitale. E’ infatti disponibile anche sulla piattaforma Youtube.

Pubblicità Lancia Y, racconto, ambientazione, analisi

Nella scena iniziale dello spot Cristiana Capotondi si trova in atelier per provare alcuni abiti. In sottofondo viene trasmesso il brano Por una cabeza di Carlos Gardel. La scenografia è molto essenziale. Sono infatti presenti un divanetto grigio e innumerevoli specchi per ammirarsi da varie angolazioni.

La protagonista ha i capelli sciolti ed ha appena indossato un vestito lungo grigio, con un intreccio sul ventre. Quando però si guarda allo specchio nota un’immagine completamente diversa. Appare infatti con i capelli raccolti e con un abito identico ma di colore rosa. Le due tonalità sono scelte in maniera ragionata perché rappresentano il binomio di colori selezionato dalla Ferretti.

Cristiana Capotondi saluta il suo alter ego che ricambia sorridendo. All’improvviso però la Capotondi in rosa percorre tutti gli specchi dell’atelier fino a quando afferra la mano dell’altra sé per vivere la realtà dell’altra. La prima infatti è una donna molto razionale, educata, timida. L’altra invece è più estroversa, ironica, esuberante.

La Capotondi in rosa decide poi di fuggire e lungo il tragitto incrocia lo sguardo di Alberta Ferretti. Si trova poi di fronte alla nuova Lancia Y e ne rimane colpita per il design e le iniziali della stilista riportate in vari punti della vettura.

Le due versioni della Capotondi si ritrovano poi a bordo dell’auto che provano insieme. L’azienda lancia il messaggio che non solo la loro automobile si adatta a vari tipi di personalità. Ma spesso sono proprio molteplici personalità a convivere dentro ognuno di noi.