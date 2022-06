Comedy Central Presents, dal 20 giugno su Comedy Central quattro spettacoli dedicati alla risata: tra i protagonisti Eleazaro Rossi e The Pozzolis Family

Condividi su

Da lunedì 20 giugno, alle ore 21:00 su Comedy Central (canale 129 di Sky), prende il via una nuova edizione di Comedy Central Presents. Il programma, visibile anche in streaming su Now TV, andrà in onda tutti i lunedì sera per quattro settimane.

Comedy Central Presents, gli show registrati allo Spirit de Milan

Comedy Central Presents, al via il 20 giugno, consiste in una serie di spettacoli comici. Questi, originariamente, sono stati registrati al teatro e, in particolare, presso lo Spirit de Milan. Nell’edizione andata in onda nel 2021 ci furono numerosi protagonisti. Erano presenti, infatti, Barbara Foria, Pino e gli Anticorpi, Dado, Enzo Paci, Max Pisu, Maria Pia Timo, Peppe Iodice e I Pirati dei Caruggi.

Nell’edizione di Comedy Central Presents all’esordio il 20 giugno, invece, saranno coinvolti quattro artisti: Davide Calgaro, Arianna Porcelli Safonov, Eleazaro Rossi e The Pozzolis Family (Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione).

Comedy Central Presents, i protagonisti delle prime due puntate

Per quanto riguarda la puntata d’esordio, a Comedy Central Presents del 20 giugno è protagonista Davide Calgaro. Classe 2000, Calgaro è tra i monologhisti più promettenti di tutto il panorama comico italiano. Nonostante la sua giovane età, il ragazzo originario di Milano ha già una carriera di tutto rispetto. In televisione, come comico, ha lavorato a Zelig e Colorado. Il ragazzo, poi, ha all’attivo numerosi lavori come attore. Davide Calgaro, infatti, ha recitato in Doc-Nelle tue mani oltre che nel film di Aldo, Giovanni e Giacomo Odio l’estate. Nei suoi spettacoli, il giovane affronta spesso il tema dei giovani e del confronto generazionale.

La puntata del 27 giugno di Comedy Central Presents, invece, avrà come protagonista Eleazaro Rossi. Quest’ultimo porterà in scena il suo spettacolo intitolato The Eleazaro Experience. Il comico, oramai, è un volto noto della televisione italiana: negli ultimi mesi, infatti, ha co-condotto (con Max Angioni) Le Iene Show. Eleazaro è uno degli esponenti italiani più importanti del genere stand-up comedy.

I protagonisti degli ultimi due appuntamenti

Comedy Central Presents, in partenza lunedì 20 giugno, continuerà poi anche nel mese di luglio. Nella terza puntata, in onda lunedì 4 luglio, la protagonista sarà Arianna Porcelli Safonov. La ragazza porterà in tv il suo spettacolo intitolato Egozoico. Lo show sarà una raccolta di monologhi basati sul tema dell’egocentrismo. Nella sua carriera, la giovane artista ha scritto anche due libri.

Infine, lunedì 11 luglio, Comedy Central Presents si concluderà con lo spettacolo dei The Pozzolis Family. I due sono, probabilmente, i più noti tra tutti i personaggi dell’edizione. Protagonisti di LOL-Chi ride è fuori, il duo comico porterà in scena lo spettacolo The Pozzolis Family Uncut. Star dei social (i due su Instagram hanno oltre 530mila follower), Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione metteranno in scena uno show basato sulla famiglia e sui figli.