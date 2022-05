Le Iene 25 maggio, anticipazioni e ospiti: in studio Marracash, scherzo a Christian Abbiati

Condividi su

Mercoledì 25 maggio 2022, dalle ore 21:20 su Italia 1, andrà in onda una nuova puntata de Le Iene. Alla conduzione, come sempre, ci saranno Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Con loro anche Max Angioni ed Eleazaro Rossi. I due, in particolare, cureranno i momenti comici della serata.

Le Iene 25 maggio 2022, Stefano De Martino in studio

Nel corso della puntata de Le Iene del 25 maggio 2022, l’ultima della stagione, ci saranno diversi ospiti. In primis, in studio sarà presente Marracash. Il cantante, recentemente, ha rilasciato il videoclip del singolo Dubbi, contenuto nel suo ultimo album Noi, loro, gli altri. Il King del Rap, poi, presto tornerà in tour che lo porterà a esibirsi in 32 diversi concerti.

In studio sarà presente anche Stefano De Martino. Il conduttore, nella prossima estate, sarà il volto di Rai 2 con il programma musicale Summer Festival. De Martino, a Le Iene, ritroverà anche Belen Rodriguez. I due, nelle ultime settimane, sono al centro dei gossip per la loro presunta relazione.

Le Iene 25 maggio 2022, Matteo Viviani incontrerà Alice, ragazza affetta da diparesi spastica

Nel corso della puntata de Le Iene del 25 maggio 2022, la iena Matteo Viviani incontrerà Alice. Quest’ultima, a causa della diparesi spastica, è costretta dalla nascita a vivere su una carrozzina. La ragazza è stata protagonista del programma già nel 2019. All’epoca, Le Iene aiutarono Alice a realizzare il suo più grande sogno, ovvero stare in piedi anche solo per una volta.

Nel corso della prossima puntata, l’inviato parlerà nuovamente con Alice, oggi 19enne e iscritta all’università. La giovane, grazie a un esoscheletro robotico, ha infatti potuto realizzare alcune attività come sciare e lanciarsi dal paracadute. Alice, nel servizio in onda il 25 maggio, racconterà al programma come è cambiata la sua vita.

Lo scherzo della serata sarà all’ex portiere del Milan Christian Abbiati

Durante la puntata de Le Iene del 25 maggio 2022, sarà protagonista anche la iena Filippo Roma. L’inviato, in particolare, si occuperà dell’argomento legato alle concessioni balneari e, più in generale, delle aree sul demanio marittimo. Per parlare di questi temi, Roma incontrerà Matteo Salvini e Giorgia Meloni, rispettivamente i leader della Lega e di Fratelli d’Italia. Il centrodestra, infatti, vorrebbe uno stop alle proroghe. Cosa, al momento, prevista nel 2024, come da sentenza del Consiglio di Stato.

Come al solito, poi, nel corso della serata avranno un ruolo fondamentale anche gli scherzi. A tal proposito, la iena Nicolò De Devitiis realizzerà uno scherzo all’ex portiere del Milan Christian Abbiati. Allo scherzo ha partecipato, come complice, anche la figlia Giulia.