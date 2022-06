Scarpetta d’Italia con Luca Terni, in onda a partire da martedì 21 giugno su Food Network

Condividi su

Andrà in onda ogni martedì su Food Newtwork, a partire dal 21 giugno, Scarpetta d’Italia con Luca Terni. Lo chef toscano, già noto per la trasmissione C’è ciccia su Discovery+, andrà alla ricerca dei piatti tipici del nostro paese. E’ proprio grazie alla scarpetta che decreterà quale dei piatti assaggiati, per lui sarà il più gustoso.

Scarpetta d’Italia con Luca Terni – la sfida tra ristoratori

Debutta su Food Network, canale 33 del digitale terrestre alle ore 22.00, Scarpetta d’Italia con Luca Terni. Lo chef, locandiere da generazioni, è pronto a visitare alcune località del nostro paese per assaggiare le pietanze che lo caratterizzano, per poi decretare vincitore il piatto che reputerà più gustoso. Nel nuovo coocking show infatti, due ristoratori dello stesso territorio, si sfideranno cucinando le proprie specialità.

Il vincitore di Scarpetta d’Italia, verrà decretato dallo chef Luca Terni, in base al piatto che farà nascere lui la voglia di intingere un pezzo di pane, per fare la famosa “scarpetta”. Lo chef inoltre si dedicherà, insieme ai ristoratori, alla preparazione di alcune ricette del posto, facendosi raccontare segreti e origini. Condividerà inoltre con i due sfidanti tutta la sua esperienza. Fiumicino, Frosinone, Siena, Terni sono tra le mete che lo chef raggiungerà nel corso di questa edizione.

Scarpetta d’Italia è prodotto da Casta Diva per Warner Bros Discovery. Food Network è visibile sul canale 33 del digitale terrestre e su Tivùsat Canale 53. Saranno in tutto sei le puntate da 60 minuti, disponibili dopo la messa in onda anche in streaming su discovery+, solo per gli abbonati.

Chi è lo chef Luca Terni

Lo chef toscano Luca Terni, locandiere da generazioni, è stato premiato come miglior macellaio d’Italia, partecipando ad un concorso organizzato da Rai 2 all’interno della trasmissione Detto Fatto. E’ appassionato di cucina, ed in particolar modo di griglia. Ha seguito le orme del padre nella gestione di una macelleria di famiglia, dove si dedica anche al servizio catering per eventi di grande portata.

L’esperienza nel programma di Rai 2 non è l’unica in ambito televisivo. Ha infatti condotto un programma su Discovery+ C’è ciccia, attraverso il quale è riuscito a legare la tv alla sua locanda nel cuore della Maremma, dove è ambientato il format. A partire da martedì 21 giugno alle ore 22.00, sarà invece alle prese con Scarpetta d’Italia su Food Network. Una nuova avventura dove lo chef porterà al termine, in ogni tappa, la missione di trovare il piatto degno di una scarpetta.