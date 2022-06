Boss in Incognito diretta 21 giugno: ultima puntata, Max Giusti a Gorizia con Gerardo Acampora

Condividi su

Martedì 21 giugno va in onda su Rai 2 la quarta ed ultima puntata di Boss in Incognito, il docu-reality con Max Giusti.

In questo appuntamento incontra Gerardo Acampora, amministratore delegato di Megic Pizza, che è specializzata nella produzione di pizza fresca da banco destinata alla grande distribuzione. Produce quotidianamente trentamila pizze artigianali che vengono poi distribuite anche all’estero. La sede centrale si trova nella zona industriale di Gorizia.

Boss in Incognito, diretta 21 giugno, Megic Pizza

Nella diretta del 21 giugno Max Giusti si trova a Gorizia per incontrare Gerardo Acampora. E’ l’amministratore delegato di Megic Pizza; che si occupa della produzione di pizze artigianali. La gestisce da oltre venti anni.

Le loro pizze, sia nella versione fresca che surgelata, hanno il classico bordo alto alla napoletana. Iniziando da circa 50/ 60 pizze al giorno, oggi l’azienda arriva a produrne trentamila ogni giorno con oltre 100 farciture, esportandola anche all’estero. I dipendenti lavorano su turni, anche di notte.

Gerardo Acampora è sposato da oltre 15 anni con Michela, della quale si è innamorato la prima volta che l’ha vista. La moglie racconta che lui è in grado di tenere separati lavoro e vita privata. Quando infatti torna a casa non discute mai con lei delle problematiche quotidiane che ci possono essere in un’impresa.

Boss in Incognito, Acampora diventa dipendente dell’azienda

Il Boss viene radicalmente trasformato, diventando biondo, senza barba e indossando degli occhiali da vista. Fingendo di chiamarsi Luca, inizia a lavorare in azienda partendo dal turno serale. Racconta ai dipendenti di essere il nuovo apprendista.

Lo accoglie Tatiana che gli mostra già come gestire gli ingredienti delle pizze e lo obbliga a mantenere l’ambiente sempre perfettamente pulito. Il Boss spiega agli spettatori che Tatiana spiega le mansioni da fare in maniera troppo frettolosa trasmettendogli ansia.

Durante la pausa Acampora ne approfitta per scoprire qualcosa di più sulla vita privata di Tatiana. Ha lasciato la sua città natale, Genova, appena maggiorenne e si è trasferita a Gorizia. Ha cresciuto una figlia da sola dopo il divorzio ed ama molto il suo lavoro. Oggi ha un nuovo compagno.

Max Giusti diventa Pasquale

E’ giunto il momento anche per Max Giusti di cambiare identità. Indossando una parrucca ed un paio di occhiali da vita finge di essere Pasquale, che viene da Napoli.

Lo accoglie Alessandro che gli spiega con calma tutti passaggi della preparazione dell’impasto, dall’utilizzo dei macchinari alle dosi degli ingredienti. Non mancano però anche dei rimproveri perché Giusti è troppo lento.

Nel corso della pausa Alessandro riesce ad aprirsi al nuovo arrivato. Prima di questo mestiere, faceva il pescatore lavorando su peschereccio con il padre. Ha un figlio di 18 anni che vive con lui da quando ne aveva 7, in seguito alla separazione con sua madre. Alessandro ha una grande passione per la musica e suona con una band, che al momento è ferma.

Con Dorotea invece Max Giusti lavora alla farcitura delle pizze, iniziando dalla classica margherita. Incontra però alcune difficoltà sulle dosi di ingredienti e sulla velocità nella mansione.

Nel corso della pausa la donna racconta la sua storia personale. Dorotea è nata in Sicilia e si è trasferita a Gorizia con l’ex marito che aveva trovato lavoro in questa città. E’ separata da sei anni ed ha due figli grandi. E’ diventata anche nonna. Da tre anni e mezzo ha un nuovo compagno che si chiama Mario.

Acampora continua il suo percorso con Pina e Alexandru

Il programma torna ad occuparsi di Luca, ovvero Gerardo Acampora. Pina gli insegna le fasi del confezionamento delle liste. Luca è un po’ impacciato e rischia più volte di farsi male con i macchinari.

Pina durante la pausa racconta a Luca di essere nata a Napoli ma si è trasferita a Gorizia con i due figli, un maschio ed una femmina. Il figlio Luca lavorava, prima di lei, in Megic Pizza fino a quando ha scoperto di essere affetto da leucemia. Sono seguite numerose cure, anche a Milano, ma il ragazzo purtroppo non è riuscito a sopravvivere.

Ciò che accomuna tutti i dipendenti è la riconoscenza nei confronti del titolare, di Acampora appunto.

Insieme ad Alexandru invece il Boss impara la metodologia corretta per stendere la pizza, sul piano da lavoro. Si passa poi alla fase finale della produzione, lo scatolamento. Le pizze idonee vengono etichettate e poi riposte in scatola. Acampora spiega che Alexandru non si rivela molto preciso e professionale, forse a causa dell’emozione dovuta alla presenza delle telecamere. E’ infatti il “nuovo arrivato” a notare i difetti delle varie pizze.

Alexandru è nato in Romania ma ha origini russe. E’ arrivato in Italia dieci anni fa all’età di 24 anni con la madre e la sorella. I genitori si sono separati e il padre è in Romania. La sorella è affetta da un tumore al cervello. Ha già eseguito un primo intervento ma deve sottoporsi presto ad un altro. La ragazza ha appena 30 anni. Alexandru ha però anche una grande passione per il longboard.

Boss in Incognito 21 giugno, Acampora incontra i dipendenti

Gerardo Acampora convoca singolarmente tutti i dipendenti al termine dell’esperimento. Richiama Tatiana in quanto si è mostrata troppo ansiosa. Ha spiegato i passaggi in maniera troppo frettolosa per un ultimo arrivato.