Boss in Incognito 14 giugno diretta, è Marco Arletti il boss della terza puntata

Condividi su

Questa sera, martedì 14 giugno alle 21.15 su Rai 2, va in onda il terzo appuntamento con Boss in Incognito, il docu-reality condotto da Max Giusti. Il boss della nuova puntata sarà Marco Arletti, amministratore delegato di Chimar spa, colosso italiano della produzione di scatole e imballaggi industriali. Arletti affiancherà i suoi dipendenti, tra cui Daniele, Giovanni, Emilia e Adam. Max Giusti subentrerà nel corso della puntata per affiancare Luca.

Boss in Incognito 14 giugno diretta

La puntata del 14 giugno di Boss in Incognito, inizia con la presentazione del boss Marco Arletti, di 44 anni e amministratore delegato di Chimar. L’azienda è leader di produzione industriale di imballaggi è ha 25 sedi e impiega 550 lavoratori.

L’azienda nasce nel 2000 grazie al padre, ed in questi 22 hanno costruito un’azienda che lavora in oltre 26 sedi nel nord Italia. Negli ultimi anni hanno attraversato vari momenti critici, tra cui il terremoto che ha colpito l’Emilia, a febbraio 2020 quando ha avuto inizia la pandemia, e poi la guerra in atto in Ucraina.

Inizia la trasformazione della puntata del 14 giugno di Boss in Incognito. Il boss trasformato si presenta in salotto dove si trova la sua famiglia insieme a Max Giusti. Si presenta e dice di chiamarsi Federico, che lavorava in u maglificio e ha appena perso il lavoro.

Il primo ed il secondo giorno di lavoro

La puntata del 14 giugno di Boss in Incognito prosegue con il primo giorno di lavoro. Federico (il boss) incontra Adam ed insieme costruiranno un pannello frontale di un imballaggio. Adam fa usare a Federico un attrezzo e si mostra non solo propenso al lavoro, ma anche molto disponibile ad aiutare il nuovo arrivato. Adam viene dalla Polonia e racconta di essere sposato e di avere due figli, di 18 e 14 anni. Il piccolo ha dovuto subire ben quattro interventi a causa di una scoliosi. Dopo anni difficili, riesce adesso a muoversi e a praticare sport.

Durante il secondo giorno di lavoro il Boss in Incognito incontra Giovanni. Federico nota subito che non ha la divisa ritenuta molto importante. Giovanni insegna a Federico a spuzzare dell’olio, ma il boss ha modo di notare come – finito l’olio – Giovanni abbia perso molto tempo nel trovarne altro per continuare a lavorare, in quanto tutto ciò che serve deve essere a portata di mano. Federico nota inoltre altre imprecisioni da parte di Giovanni, e un po’ di superficialità prima di chiudere l’imballaggio. Non ha infatti controllato prima di chiudere se tutto fosse a posto.

Giovanni ha fatto inoltre fare a Federico alcuni lavori senza guanti, con il rischio che potessero entrambi farsi male. Giovanni lavora in questa azienda da circa 10 anni. E’ nato in Romania dove è cresciuto fino a quando non ha dovuto raggiungere la mamma in Italia, dopo che è venuta a mancare la zia. Sta pensando insieme alla sua compagna di avere un figlio, e fare in modo che abbia tutto ciò che lui non ha avuto.

Boss in Incognito 14 giugno – terzo e quarto giorno di lavoro

Anche nella puntata del 14 giugno di Boss in Incognito, Max Giusti interviene in aiuto di Federico, che ha paura di farsi riconoscere da Luca, un dipendente che lavora presso la Chimar da molti anni. Insieme realizzeranno delle scatole, e per prima cosa cercheranno di far planare il cartone, per poi passare alla cucitura. Luca è sposato e lavora in questa azienda da 22 anni ed è di Napoli. E’ papà di Sofia, che a causa di una malattia congenita e rara deve sottoporsi periodicamente ad alcune visite.