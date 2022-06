Una voce per Padre Pio, sabato 25 giugno su Rai 1 Mara Venier conduce l’evento benefico: ospiti e anticipazioni

Condividi su

Sabato 25 giugno, dalle ore 21:25 su Rai 1, andrà in onda Una voce per Padre Pio. Alla conduzione dell’evento benefico ci sarà Mara Venier. La conduttrice, che nella stagione appena termina ha condotto con successo Domenica In, sarà per la seconda volta al timone dell’evento.

Una voce per Padre Pio, l’evento 2022 si svolgerà a Pietrelcina

Una voce per Padre Pio 2022 sarà la 23esima edizione dell’evento. Lo show ha esordito nel 2000 con la conduzione di Tiberio Timperi. Mara Venier, durante la serata, avvierà una raccolta fondi a favore della fondazione Una voce per Padre Pio Onlus. Come intuibile già dal nome, quest’ultima si pone l’obiettivo di perseguire gli ideali e i messaggi diffusi da Padre Pio. In particolare, la Onlus opera nel settore della medicina riabilitativa extraospedaliera privata.

L’evento, in onda sabato 25 giugno su Rai 1, si svolgerà da Pietrelcina. Una location, quella del piccolo paese campano, decisamente non casuale. Qui, il 25 maggio del 1887, è nato proprio il Santo.

Una voce per Padre Pio, gli ospiti

Una voce per Padre Pio 2022 potrà contare sulla partecipazione di numerosi ospiti, molti dei quali già visti durante la stagione da poco conclusa di Domenica In. In primis sarà presente Shel Shapiro, al quale si affiancherà anche la voce di Albano. Sul palco della Piazza Santissima Annunziata ci sarà pure Orietta Berti.

Ma gli ospiti provenienti dal mondo della musica non si esauriscono qui. Tra gli artisti attesi ci sarà Riccardo Cocciante, che nelle prossime settimane sarà il protagonista di numerosi concerti in giro per l’Italia. Presente pure Matteo Bocelli, figlio del tenore Andrea. Infine ci saranno i Matia Bazar e i Ricchi e Poveri. Per il mondo del cinema, invece, ci sarà Giuseppe Fiorello. Il maestro Alterisio Paoletti dirigerà l’orchestra Suoni del Sud.

Nel corso della serata saranno raccontate anche le storie di persone guarite grazie alla Fondazione

Nel corso di Una voce per Padre Pio 2022, poi, ci sarà spazio per dei momenti di riflessione. A tal proposito saranno ospiti il frate cappuccino Nazario Vasciarelli e il monsignore Dario Edoardo Viganò. Inoltre, Mara Venier racconterà le storie delle persone che sono guarite grazie al lavoro della Una voce per Padre Pio Onlus. A tal proposito, salirà sul palco il Professor Guido Oppini, medico dell’ospedale Monaldi di Napoli. Il dottore sarà accompagnato dalla piccola Mahewa, operata proprio nel suo reparto. Presente anche Ciro Lucio Vigliaroli, esperto in Otorinolaringoiatria che ha operato Paul Marie, bimbo ivoriano. Infine la conduttrice accoglierà Concetta Stramacchia, dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale 88 E. De Filippo di Napoli.