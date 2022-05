Domenica In Show diretta 27 maggio: Mara Venier festeggia 30 anni di Tv

Condividi su

Venerdì 27 maggio va in onda su Rai 1, in diretta dalle 21:25, Domenica In Show. Mara Venier arriva in prima serata con uno speciale del classico contenitore domenicale per festeggiare 30 anni di carriera televisiva. Ma anche l’imminente conclusione della sua tredicesima edizione del programma ideato da Corrado nel 1976.

Si tratta di una serata evento in cui si alternano momenti musicali e di intrattenimento con le interviste di “Zia Mara”. Intervengono infatti numerosi personaggi del mondo della tv, della musica e del cinema.

Tra gli ospiti presenti infatti Renzo Arbore, Alessia Marcuzzi, Ornella Vanoni, Stefano De Martino, Ferzan Ozpetek.

Lo show è trasmesso dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, con la regia di Stefano Vicario.

Domenica In Show, diretta 27 maggio

In apertura della diretta di Domenica In Show Il Volo canta Grande Amore.