Uomini e Donne, anticipazioni della nuova edizione: tronisti vip, serale e data di debutto

L’edizione del dating show di Mediaset, Uomini e Donne 2022 è work in progress con la previsione che esordirà sul piccolo schermo a settembre. Il programma prodotto e condotto da Maria De Filippi scalda i motori, pronto a ripartire per la prossima stagione tv con una veste rinnovata.

Il pubblico fedelissimo del format ventennale di Canale 5 attende di sapere tutto sulle novità in arrivo: chi saranno i nuovi tronisti, i protagonisti del Trono classico e over di Uomini e Donne, qual è la data di debutto. Insomma, ecco svelate le prime anticipazioni e indiscrezioni sul dating show delle coppie e dell’amore tra riconferme, abbandoni e new entry.

Uomini e Donne: le anticipazioni

Uomini e Donne ogni anno si riconferma programma con ottima share di ascolti. Scopriamo le novità trapelate nelle ultime ore sui social media sulla stagione in arrivo del dating show di Canele 5. Proprio dalla pagina fanpage Instagram di Uominiedonneclassicoeover circolano le prime anticipazioni sul programma della De Filippi.

In particolare, sulle registrazioni delle puntate di UeD che a quanto pare sono previste entro fine agosto. Secondo il sito internet del programma, le riprese si terranno tra il 24 e il 25 agosto e il 29 e il 30 agosto. Facendo ventilare l’ipotesi che il format tv verrà trasmesso circa due settimane dopo. Dunque, Uomini e Donne dovrebbe alzare il sipario, mandando in onda la prima puntata della nuova edizione nelle date del 12 o del 19 settembre, nella fascia pre-pomeridiana sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Anche per la nuova edizione la formula del programma ricalca quella sperimentata sin d’ora che mixa puntate incentrate sul Trono classico e over in un unico contenuto. Alla conduzione Maria De Filippi che sta per riprendere le redini di Uomini e Donne. L’attesa della nuova stagione del dating show quotidiano di Canale 5 sta per finire. E da settembre il pubblico potrà tornare ad assistere alle vicende di cuore e alle contese tra i corteggiatori per “accaparrarsi” il tronista di turno.

I protagonisti di UeD 2022-2023

Passiamo in rassegna alcuni retroscena sulla stagione 2022-2023 di Uomini e Donne. Sul versante del Trono Over le indiscrezioni divulgate dal sito UeD riferiscono chi saranno i protagonisti indiscussi. Nella prossima edizione, riconfermata la presenza in studio di personaggi seguitissimi dal pubblico del dating show dei sentimenti. In prima linea ritroveremo Gemma Galgani, nonostante la débacle subentrata nella scorsa edizione con la scarsità di pretendenti alla corte della dama storica del Trono over di UeD.

Tra le figure over confermate comparirebbe Ida Platano, ex di Riccardo Guarnieri, alla luce delle valutazioni redazionali in termini di ascolti che la dama riscuote tra il pubblico. Tra i riconfermati anche Armando Incarnato. Diranno addio al format di Canele 5, Riccardo Guarnieri, cosi come Biagio Di Maro, che a quanto si vocifera non farà più parte del parterre dei cavalieri over. Sovente, questo personaggio, è stato al centro di accese polemiche che ne hanno decretato la fuoriuscita dal programma.

I nuovi tronisti di Uomini e Donne

Lo staff di Maria De Filippi avrebbe puntato su quattro tronisti per il lancio dell’edizione di Uomini e Donne 2022. Pare non siano personaggi famosi e, pertanto, non noti al pubblico televisivo. Ma, stando alle prime indiscrezioni, pare sia in programma l’ingaggio di un volto vip. Una star del dating show, come un ex corteggiatore o un’ex corteggiatrice. Circola la voce che ad occupare la sedia regale nel ruolo di nuova tronista, sia Federica Aversano, l’ex corteggiatrice non scelta da Matteo Ranieri. Notizia al momento non ancora confermata da parte della partenopea.

I nomi dei neo tronisti che siederanno sul Trono classico non sono ancora stati resi pubblici. Tra i papabili candidati a ricoprire il ruolo di tronista c’è, oltre la Aversano, Alessandro Verdolini. Con Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa, due non-scelte della vecchia stagione. Entrambi propensi ad accettare un’eventuale richiesta di partecipazione da parte della redazione del dating show Mediaset.

Come da pronostico, confermati a pieni voti gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che riappariranno a UeD per commentare con piglio sarcastico le scelte dei protagonisti del programma tv. Riconfermato sulla poltrona d’opinionista anche per la prossima edizione Tinì.

Il serale del dating show di Canale 5

Tre le anticipazioni, il ritorno di Uomini e Donne in prima serata per la stagione 2022-2023. Vengono riportate in auge le scelte serali nelle location da favola dei Castelli. Formula di successo che il programma di Maria De Filippi aveva promosso, poi interrotta causa Covid.

Un’ulteriore indiscrezione, che compare sui media, è la nuova produzione televisiva che Maria De Filippi sta per lanciare: Uomini e Donne Vip, prevista in uscita per marzo 2023.

Attualmente quelle rivelate sono indiscrezioni e retroscena circolanti sul web e sui social che promuovono il toto nomi sui futuri protagonisti del dating show di Canale 5. Maria De Filippi non ha ancora reso ufficiale alcuna notizia al riguardo. Contestualmente alle registrazioni delle riprese delle puntate di esordio di Uomini e Donne previste a fine agosto, in tale data verranno diffusi pubblicamente i nomi dei nuovi tronisti che prenderanno parte al format pomeridiano che sponsorizza il corteggiamento e il coronamento dell’amore.