Tale e Quale Show 2022 annunciato il cast della nuova edizione in onda dal 30 settembre su Rai 1

Torna dal 30 settembre su Rai 1 Tale e Quale Show 2022, condotto da Carlo Conti. Come di consueto il programma televisivo andrà in onda di venerdì in prima serata. In questa nuova edizione faranno parte del cast volti nuovi, ma anche concorrenti che hanno partecipato allo show nelle scorse stagioni. Vediamo di chi si tratta.

Tale e Quale Show – le novità della nuova edizione

La nuova edizione di Tale e Quale Show 2022 inizia a prendere forma. A partire dal venerdì 30 settembre nuovi concorrenti saranno protagonisti di uno dei programmi televisivi più amati di Rai 1. Si tratta della dodicesima edizione del programma di Carlo Conti a cui parteciperanno, oltre a volti nuovi, anche vecchie conoscenze.

Cinque uomini e sei donne si alterneranno sul palco degli studi Fabrizio Frizzi, per proporre ai telespettatori le loro esibizioni: interpreteranno per una sera grandi artisti italiani e internazionali. La confermatissima giuria della nuova edizione di Tale e Quale Show 2022 sarà composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malglioglio.

Torna nello show di Rai 1 Gabriele Cirilli, veterano del programma, che avrà un compito speciale. Dovrà infatti aiutare, con delle specifiche lezioni, il “ripetente” Francesco Paolantoni nelle sue trasformazioni. L’attore napoletano ha infatti partecipato come concorrente al programma televisivo nell’edizione del 2020.

Il cast della dodicesima edizione

Il cast della dodicesima edizione di Tale e Quale Show sarà composto da:

Antonino Spadaccino: cantante e vincitore di Amici di Maria De Filippi nel 2004

Valeria Marini: showgirl, attrice e conduttrice televisiva

Alessandra Mussolini: ex politica, ha partecipato all’edizione del 2020 di Ballando con le Stelle

Andrea Dianetti: attore, doppiatore, ha partecipato all’edizione del 2006 di Amici

Claudio Lauretta: attore e imitatore

E poi ancora:

Samira Lui: professoressa del quiz show L’Eredità

Elena Ballerini: conduttrice, cantante e inviata nella trasmissione televisiva Citofonare Rai 2

Valentina Persia: comica e attrice

Gilles Rocca: attore, regista e vincitore di Ballando con le Stelle nel 2020

Rosalinda Cannavò: attrice, modella e cantante

Le precedenti edizioni dello show di Rai 1

La prima edizione di Tale e Quale Show è andata in onda nel 2012, ed è stata vinta da Serena Autieri. Il suo successore è Giò Di Tonno che ha vinto la seconda edizione andata in onda a settembre dello stesso anno. Tantissimi altri sono i concorrenti che vi hanno partecipato e tanti altri i vincitori tra cui Attilio Fontana e Serena Rossi. Quest’ultima ha incantato il pubblico imitando Mia Martini. Un’esibizione che ha segnato un punto importante nella sua carriera, da cui è nata poi l’idea di farle interpretare il ruolo della straordinaria cantante italiana nella fiction Io sono Mia, andata in onda su Rai 1 nel 2019.