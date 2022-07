Stasera in tv domenica 17 luglio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 17 luglio 2022. Su Raitre, serata di viaggi: Kilimangiaro Estate, con Camila Raznovich. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene presentano.

Stasera in tv domenica 17 luglio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Mina Settembre. Due episodi. Il primo s’intitola: “Piccole grandi bugie”. Sonia, la badante romena di Olga, scompare nel nulla. Accompagnata da Titti, alla ricerca della donna, Mina (Serena Rossi) scopre alcuni particolari del passato di Sonia che non immaginava. A seguire, l’ultimo episodio “Mio fratello non è figlio unico”. Mina mette insieme tutti i pezzi del passato di suo padre e della sua vita, scoprendo così una dolorosa verità che scuote e sconvolge gli animi di tutti. Mentre Claudio le è molto vicino, Domenico sembra distante.

Su Raitre, alle 21.25, viaggi con Kilimangiaro Estate. Anche stasera Camila Raznovich, con il contributo dei suoi ospiti in studio, propone una nuova puntata ricca di documentari, di storie e di curiosità da tutto il mondo: temi legati a viaggi, scienza, ambiente, natura, arte e culture del pianeta. La Raznovich conduce il programma dal 2014.

Su Rai 5, alle 21.00, opera lirica: Un ballo in maschera. Il melodramma di Verdi messo in scena al Teatro Regio di Parma nel 2021 da Jacopo Spirei secondo le indicazioni di Grahm Vick, prematuramente scomparso il 17 luglio dello stesso anno. Dirige Roberto Abbado. Con Piero Pretti, Anna Pirozzi.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano. Rivediamo lo speciale “Un paese di furbetti”. Giulio Golia e Francesca Di Stefano presentano una carrellata dei tanti casi seguiti negli anni che hanno coinvolto personaggi come Stefano Ramunni, Alessandro Proto, Mattia Griggio e Fabrizio Pignalberi. Al loro fianco la criminologa Anna Maria Giannini.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent. Continuiamo a rivedere le performance più appassionanti della dodicesima edizione dello show andato in onda lo scorso inverno su Sky Uno. Conduce Lodovica Comello, alla sua sesta stagione come padrona di casa.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico show. Rivediamo il penultimo appuntamento dello show di Elettra Lamborghini con i PanPers. Sul palco ritroviamo Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano e Marta Zoboli, già vista al fianco di Enrico Brignano in “Un’ora sola vi vorrei”.

I film di questa sera domenica 17 luglio 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2016, di G. Julien-Laferrière, La nostra grande famiglia, con Teilo Azaìs. I genitori di Bastien si sono più volte risposati; così lui fa parte di una famiglia allargata con orari complessi. Un giorno, stanco di tutto ciò, decide con i fratelli di cambiare le cose.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2014, di Luca Miniero, La scuola più bella del mondo. Filippo Brogi (Christian De Sica), preside di una scuola media toscana, invita una classe del Ghana per uno scambio culturale. Ma il segretario confonde Accra con Acerra, e così in paese arriva una scolaresca campana accompagnata dal bizzarro professor Gerardo Gergale (Rocco Papaleo).

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2004, di Gianluca Maria Tavarelli, Paolo Borsellino, con Ennio Fantastichini, Giorgio Tirabassi. Nel 1980 Paolo Borsellino (Giorgio Tirabassi), al quale sono state affidate le indagini su Totò Riina, chiama accanto a sé il collega e amico Giovanni Falcone (Ennio Fantastichini) con il quale forma il pool antimafia. I due lavorano fianco a fianco per molti anni fino ai tragici attentati del 1992.

20 Mediaset, Iris, La 5

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film thriller del 2014, di Simon West, Joker – Wild Card, con Jason Statham, Sofia Vergara. L’ex marine Nick ha in mente solo il gioco d’azzardo. Quando Holly, una sua ex, viene brutalmente picchiata dal boss DeMarco, decide di aiutarla a vendicarsi.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Lenny Abrahamson, Room, con Jacob Tremblay, Brie Larson. Mia vive intrappolata in una minuscola stanza con il figlio Jack. Quando il bimbo compie 5 anni, lei gli racconta la verità sul mondo e cerca di escogitare un piano per fuggire.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di Alan Rickman, Le regole del caos, con Kate Winslet, Alan Rickman. Sabine De Barra lavora come paesaggista nei giardini e nelle campagne francesi. Un giorno riceve un invito inaspettato: è in lizza per l’assegnazione di un incarico alla corte di Luigi XIV.

Stasera in tv domenica 17 luglio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Dominik e Jakov Sedlar, The Match – la grande partita, con Armand Assante, Franco Nero. 1944. Per il compleanno di Hitler, i nazisti organizzano una partita di calcio tra i prigionieri ungheresi e militari del Terzo Reich. I reclusi sono determinati a vincere, a qualunque costo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di David Fincher, The social network, con Jesse Eisenberg. Lasciato dalla fidanzata, Mark Zuckerberg, uno studente di Harvard, progetta un sito dove è possibile farsi dei nuovi amici su Internet. E’ l’inizio del fenomeno di Facebook.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2021, di Garth Jennings, Christope Lourdelet, Sing 2 – Sempre più forte. Dopo aver riscosso un discreto successo al Moon Theatre, Buster vorrebbe lanciare un grande show in una grande città. Decide allora di rintracciare la leggenda del rock Clay Calloway.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2017, di Patrick Hughes, Come ti ammazzo il bodyguard, con Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds. Michael Bryce, bodyguard in crisi professionale, riceve l’incarico di proteggere il sicario Darius Kincaid. Nemici da anni, i due saranno costretti a passare insieme 24 ore di follia.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2020, di Stefano Mordini, Lasciami andare, con Stefano Accorsi, Maya Sansa, Valeria Golino. Marco e la sua compagna Anita aspettano un figlio. Per lui è una grande gioia, soprattutto dopo la tragedia vissuta con la prima moglie: la prematura morte del loro bambino.