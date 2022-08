Bake Off Professional, dal 9 dicembre in onda lo spin off della gara tra pasticceri

Condividi su

A partire da venerdì 9 dicembre, in prima serata su Real Time, inizierà la prima stagione di Bake Off Professional. Lo show sarà uno spin off di Bake Off, programma oramai di punta nel palinsesto autunnale del canale Discovery.

Bake Off Professional, il format è già presente in diversi paesi esteri

Al momento, Real Time ha in palinsesto Bake Off Professional per tre settimane. La finale, dunque, si dovrebbe tenere venerdì 23 dicembre (salvo cambi di palinsesto). Lo spin off dello show dedicato al mondo dei dolci non sarà una produzione originale italiana.

La prima edizione, infatti, è andata in onda in Gran Bretagna con il titolo di Bake Off: The Professionals. Da diversi anni, poi, il format è in programmazione in Francia con il titolo de Le Meilleur Patissier– Les Professionnels. La versione italiana, che si intitolerà Bake Off Professional, sarà prodotta dalla Banijay Italia, che già ha avviato i casting.

In gara professionisti

La particolarità di Bake Off Professional starà tutta nei concorrenti. Questi, a differenza della versione classica, non saranno concorrenti amatoriali ma, bensì, dei pasticceri per lavoro. A sfidarsi, infatti, saranno cinque famiglie che gestiscono un’attività lavorativa legata al mondo della pasticceria.

Attualmente non sono note le prove con le quali dovranno cimentarsi i concorrenti. Considerando le versioni già in onda all’estero, comunque, è probabile che le prove siano più complesse rispetto a quelle della versione classica. Ignoto anche il premio per la coppia vincitrice.

Bake Off Professional, la conduttrice sarà Benedetta Parodi

La conduttrice di Bake Off Professional sarà Benedetta Parodi, padrona di casa anche nell’edizione classica. Nessuna modifica neanche per quanto riguarda i giudici, che dunque saranno gli stessi di Bake Off. Per questo, a giudicare il lavoro dei concorrenti ci saranno Ernst Knam, Damiano Carrara e la new entry Tommaso Foglia. Non è nota, invece, l’eventuale presenza di Clelia D’Onofrio, che nell’ultima edizione dello show classico curerà la presentazione delle schede dei dolci.

Bake Off Professional, visibile anche in streaming tramite Discovery+, non sarà il primo spin off tratto da Bake Off. Nel corso degli anni Real Time ha mandato in onda diversi titoli legati allo show. In primis fu la versione dedicata ai bambini dal titolo Junior Bake Off. Tale format è stato seguito, poi, da programmi come Bake Off-Dolci sotto un tetto e Bake Off-All Stars Battle. Tra il 2016 e il 2017, infine, sono state trasmesse due edizioni vip, intitolate Celebrity Bake Off.