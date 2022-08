Aspettando BellaMa’, i casting: da lunedì 15 agosto alle ore 14.00 su Rai 2 con Pierluigi Diaco

Condividi su

A partire da lunedì 15 agosto andrà in onda su Rai 2 alle ore 14.00 Aspettando BellaMa’. La striscia quotidiana, di una durata di cinque minuti, sarà dedicata ai casting del nuovo programma di Pierluigi Diaco. Lo show BellaMa’ debutterà infatti il prossimo 12 settembre, e avrà protagonisti concorrenti di generazioni diverse, divise in due categorie: Generazione Z e Boomer.

Aspettando BellaMa – i casting del nuovo show di Rai 2

Da lunedì 15 agosto fino al venerdì 9 settembre, andrà in onda su Rai 2 alle 14.00 uno spazio dedicato ai casting del nuovo programma televisivo di Pierluigi Diaco dal titolo BellaMa’. La trasmissione metterà a confronto generazioni diverse e apparentemente distanti. Hanno però alcuni aspetti in comune come i social network e l’uso di strumenti di comunicazione contemporanei. Sono in tutto 400 aspiranti concorrenti selezionati, di cui 200 della Generazione Z, e 200 Boomer.

I primi di un’età tra i 18 e i 25 anni, mentre i secondi tra i 55 e i 90 anni. L’appuntamento quotidiano Aspettando BellaMa’ ha una durata di cinque minuti e ci porterà dentro i provini per conoscere meglio coloro che saranno i protagonisti del nuovo show di Rai 2. I concorrenti selezionati e che parteciperanno a BellaMa’, dovranno sfidarsi in quiz di cultura generale e challenge creative, utilizzando social network come Tik Tok, reel di Instagram e post di Facebook.

Il conduttore romano sarà dunque al timone di BellaMa’, ideato e prodotto dalla Rai, e andrà in onda a partire da lunedì 12 settembre su Rai 2 dalle 15.15 alle 17.00. I provini di Aspettando BellaMa’ sono organizzati da Rai Casting e si terranno negli Studi Dear-Fabrizio Frizzi. Prima del debutto ufficiale, andrà in onda venerdì 9 settembre alle ore 14.00 uno speciale di una durata di 45 minuti.

Pierluigi Diaco, da Ti sento a BellaMa’

Pierluigi Diaco è un giornalista, autore e conduttore televisivo e radiofonico. In attesa del debutto del suo nuovo programma televisivo, valuterà ad Aspettando BellaMa’, insieme ad una giuria, i concorrenti che ne saranno protagonisti.

Tra le sue recenti esperienze televisive Diaco è stato al timone di Io e Te, andato in onda su Rai 1 nel 2019, affiancato da Valeria Graci e Sandra Milo. La seconda e ultima stagione del programma è andata in onda nel 2020 in seconda serata. Nel 2021 ha invece condotto Ti Sento su Rai 2, sempre in seconda serata. Agli appuntamenti televisivi ha affiancato quelli radiofonici.

Nel 2021 ha infatti lasciato la conduzione di RTL 102.5 dopo 18 anni, per approdare a Rai Radio 2 dove ha condotto la versione radiofonica di Ti Sento.