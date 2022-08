Mike, la prima serie tv evento sulla vita del pugile Mike Tyson in uscita su Disney+

Condividi su

A breve Disney+ proporrà al pubblico una serie tv dedicata a Mike Tyson, il pugile rimasto nella storia per il suo talento e il suo stile di vita anticonformista. Mike è il titolo della produzione di prossima uscita che si propone come un racconto senza filtri sulla vita del noto boxeur newyorkese. Tyson, partito dal basso, cresciuto nella periferia in un clima tra criminalità e miseria, arriva al successo grazie alle prestazioni sportive che gli assicurano la fama.

Una vita contrassegnata da clamore e da momenti bui quella di Mike Tyson, uno dei più importanti pesi massimi del mondo del pugilato che si è avvalso dell’appellativo di “Iron Mike”. La serie tv ispirata alla vita del campione di pugilato debutta l’8 settembre su Disney+. Nelle scorse settimane è stato rilasciato il trailer ufficiale della serie, vietata ai minori, che lascia stupiti per la spiccata somiglianza degli attori calati nel ruolo di Mike Tyson.

Mike la storia del noto boxeur

La serie tv Mike si articola in otto episodi la cui data d’uscita in Italia è prevista per lunedì 8 settembre in occasione del Disney+ Day con la messa in onda delle prime sei puntate su Star all’interno di Disney+. La trama di Mike è incentrata sulla tumultuosa storia di Mike Tyson, il boxeur che negli anni ’90 era assurto a mito del pugilato e dello showbiz a causa di risvolti controversi della sua sfera privata emersa sui media mondiali.

Negli otto episodi della serie tv Disney+ il pubblico assisterà al racconto sfrontato e crudo della carriera pugilistica e della vita personale di Mike Tyson. Un excursus lungo che fa affiorare le due facce della medaglia della storia di Tyson: da campione adorato a uomo stigmatizzato dai benpensanti.

Nella serie Mike si affrontano varie sfaccettature della vita dell’atleta di New York: dalla sua ascesa come pugile a livello mondiale alla parabola in declino sino alla sua disfatta. Sullo sfondo del racconto narrativo, l’America vista nell’arco temporale di un quarantennio. La serie si sofferma e fa riflettere sulle piaghe sociali che imperversano nella Patria della democrazia e della libertà, gli States.

Dal razzismo agli stereotipi legati alla razza e allo status sociale, al dislivello tra classi e alla promessa del sogno americano. Uno scorcio sul potere detenuto dai media e sulla responsabilità nel plasmare l’opinione pubblica sul caso Mike Tyson, divenuto in passato di ordine pubblico per colpa di una cronaca colpevolista.

Il cast della serie Disney+

Mike, la serie evento sul famoso pugile, è diretta dal regista Craig Gillespie, da Bryan Unkeless e Scott Morgan della Clubhouse Pictures. In collaborazione con Tom Ackerley e Margot Robbie della LuckyChap, anche executive producer con Darin Friedman di Entertainment 360. Creatore della opera Disney+, lo sceneggiatore Steven Rogers – lo stesso di Tonya – che sarà anche executive producer.

Showrunner ed executive producer di Mike, Karin Gist – Our Kind of People – con il suo marchio The Gist of It, insieme a Claire Brown. Tra gli executive producer figurano Anthony Hemingway, Anthony Sparks e Samantha Corbin-Miller. In veste di executive producer compare Rodhes, oltre che nel ruolo da protagonista. La produzione è realizzata da 20th Television.

Nel cast di Mike troviamo nel ruolo di Tyson, Trevante Rhodes – Moonlight, The Predator, Bird Box – nella parte del famoso boxeur. E Russell Hornsby che interpreta il ruolo da co-protagonista. Guest star della serie tv, Harvey Keitel nel ruolo dello storico allenatore del pugile, Laura Harrier, Li Eubanks, Olunike Adeliyi e B.J. Minor. L’attore Russell Hornsby interpreta Don King, il manager che ha lanciato Mike Tyson nell’agone mondiale delle star del pugilato.

Negli Stati Uniti, la serie tv è stata distribuita da Hulu. In Italia Mike è in uscita su Disney+, disponibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. L‘emittente a pagamento ultimamente ha diffuso il trailer ufficiale della nuova serie originale Mike, precludendo la visione dell’opera televisiva esclusivamente ad un pubblico adulto.