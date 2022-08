La Nottataccia: da giovedì 18 agosto in seconda serata su Rai 2

Condividi su

Da giovedì 18 agosto arriva in seconda serata su Rai 2 La Nottataccia, con i componenti dell’Orchestraccia ed Ema Stokholma. Sono quattro gli appuntamenti previsti. La regia è di Pier Giorgio Camilli. Il programma è realizzato dalla Direzione Produzione Tv e dalla Direzione Rai Radio.

La Nottataccia, dal 18 agosto su Rai 2

Dopo la piattaforma Raiplay approda anche su Rai 2 il nuovo programma di intrattenimento La Nottataccia che cerca di fondere vari generi, dal comedy, al teatro alla musica dal vivo. E’ stato registrato dalla Sede Rai di via Asiago.

La protagonista è Ema Stokholma che sta andando in onda con il suo programma radiofonico, trasmesso in contemporanea anche in tv. Ad un tratto un’interferenza proietta sui maxischermi un gruppo formato da personaggi un po’ bizzarri. Indossano delle tute blu e delle maschere con il volto di Carlo Conti.

Interviene il capogruppo che annuncia alla Stokholma la loro missione. Hanno scelto di occupare la Sala A di via Asiago, guidati dal loro manager Lillo, per vendicarsi dall’attuale offerta televisiva che non ha mai dato loro lo spazio che meritavano.

Hanno infatti intenzione di mandare in onda ad oltranza il loro nuovo singolo. Sono così convinti di ottenere, oltre ad un riscontro positivo da parte del pubblico, anche i compensi della Siae per la trasmissione del brano.

La Nottataccia, gli ospiti Durante l’occupazione i componenti dell’Orchestraccia non saranno soli a portare avanti la loro “battaglia”. Ci saranno infatti molti ospiti a sostenerli nell’ iniziativa. Leggi anche ---> Chi vuole sposare mia mamma? 6 luglio diretta: Maria e Carlotta sono le nuove protagoniste del dating show Nel corso delle quattro puntate infatti si alternano Clementino, Paolo Belli, Francesco Sarcina, Stefano Fresi. E ancora gli Extraliscio, Bugo, Noemi, Max Gazzè ed Edoardo Bennato. Tutti gli artisti prendono parte alla stravagante kermesse musicale supportati da una grande folla che si presenta davanti a Via Asiago.

Visto il successo che sta riscontrando il progetto musicale la Rai decide di mandare due mediatrici per chiudere un’importante trattativa. Ad intervenire sono due donne d’eccezione, ovvero le attrici Claudia Gerini e Carolina Crescentini. Durante il confronto Lillo riesce ad ottenere per l’Orchestraccia un tour mondiale che toccherà anche Ariccia, a pochi chilometri da Roma.

Nel frattempo le forze dell’ordine fanno irruzione in studio e l’Orchestraccia è obbligata ad arrendersi. I componenti mentre vanno via sono seguiti anche da Ema Stokholma che ha deciso di condividere la loro causa. Durante la fuga tra i sotterranei di via Asiago i membri del gruppo incontrano uno sconosciuto che indossa la loro maschera con il viso di Carlo Conti.

La storia dell’Orchestraccia

L‘Orchestraccia è un progetto musicale nato nel 2010. E’ ideato da vari attori e cantanti che hanno scelto di unire le proprie esperienze per dare vita ad una forma innovativa di spettacolo, che unisce musica e teatro in maniera originale. Nel loro repertorio sono presenti brani che fanno parte della cultura italiana ma anche della tradizione romana.

La band che si definisce gruppo itinerante folk-rock romano è formato da Giorgio Caputo, Luca Angeletti, Edoardo Pesce, Marco Conidi, Fabrizio Lo Cicero, Salvatore Romano, Gianfranco Mauto e tanti altri.