Uomini e donne 2022, presentati i nuovi tronisti: chi sono, età, carriera

Condividi su

La produzione di Uomini e donne 2022, nelle scorse ore, ha reso noti i nomi dei nuovi tronisti. Dopo Federica e Lavinia, presentate qualche giorno fa, su Witty TV hanno fatto il loro debutto Federico Dainese e Federico N.

Uomini e donne 2022 tronisti, chi è Federico N.

Il primo dei due nuovi tronisti di Uomini e Donne 2022 si chiama Federico N. e, nel video di presentazione, dichiara di avere 25 anni e di vivere a Roma.

Racconta di aver avuto, in passato, delle esperienze dolorose: “La vita mi ha fatto crescere molto in fretta, ma ho sempre trovato le soluzioni per superare le difficoltà. Sono un ingegnere aeronautico, mi occupo di rendere i veicoli conformi alle norme. È un lavoro di grande responsabilità, che mi ha portato a studiare e lavorare fuori. Vedere l’aereo che decolla dopo averci messo le mani mi dà una soddisfazione grandissima. Oggi sono fiero della persona che sono diventato”.

Il difficile rapporto con il padre

Federico, nuovo tronista di Uomini e donne 2022, definisce sua mamma una “wonder woman”. Inoltre, il nuovo protagonista del dating show ha un fratello e due sorelle con i quali ha un ottimo rapporto. Per quanto riguarda il padre, Federico svela di non avere contatti: “Non ho avuto una figura paterna su cui fare affidamento, motivo per il quale sono anni che non uso più la parola papà. È una cosa che ti segna, ho dovuto far combaciare la mia vita da 20enne con quella di uomo di casa”.

Infine, Federico si definisce “fumantino” e alla ricerca di una partner dal carattere forte: “Sono esigente, accanto a me voglio una persona che abbia la propria identità e che sappia cosa vuole nella vita. Io per lei devo rappresentare un valore aggiunto, non la metà mancante”.

Uomini e donne 2022 tronisti, chi è Federico Dainese

Il secondo tronista di Uomini e donne 2022 è Federico Dainese. Nato a Genova 25 anni fa, Dainese non è un volto nuovo per la trasmissione. Nella scorsa edizione, infatti, il nuovo protagonista è stato tra i corteggiatori di Veronica Rimondi.

Federico lavora da cinque anni come odontotecnico insieme al padre: “Lui è il mio capo, sul lavoro è molto severo. Non mi dice mai che sono bravo, ma dentro di me so di esserlo. Sono il cocco di mamma, mi vizia un po’ (…). Amo mangiare”.

Federico, nuovo tronista di Uomini e donne 2022, è un giocatore di pallanuoto e ha vinto anche uno scudetto. In amore non si reputa molto fortunato: “Quando mi innamoro divento impacciato, ma do tutto. Nel programma spero di trovare una persona sincera, che mi voglia per quello che sono e non per quello che ho”.