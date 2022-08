Uomini e donne 2022, le nuove troniste Lavinia e Federica si presentano: chi sono, età, carriera

Condividi su

Martedì 30 agosto sono iniziate le registrazioni delle puntate inedite di Uomini e donne 2022 e, per l’occasione, la redazione dello show ha presentato le nuove troniste. I loro nomi sono Lavinia e Federica e il video di presentazione è stato pubblicato da Witty TV.



La prima delle due nuove troniste di Uomini e donne 2022 è Lavinia. Nata a Roma 26 anni fa, è studentessa presso la Facoltà di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali ed è prossima alla laurea: “Mi mancano sei esami, sto preparando gli esami di spagnolo e organizzazione/contabilità dell’amministrazione dei servizi pubblici”. Lavinia vive con la famiglia. Il padre è un avvocato, la mamma un’imprenditrice e la sorella è un ingegnere.

Per quanto riguarda l’amore, Lavinia, nuova tronista di Uomini e donne 2022, ha le idee chiare: “Mi basta poco per capire se una persona può piacermi o meno. Per conquistarmi, un partner deve essere tenace e paziente. Tendo a stancarmi facilmente, dunque non deve farmi annoiare. Mi piacciono gli sportivi. Non faccio spesso il primo passo: sono all’antica. Voglio vivere qualcosa di bello e provare emozioni forti. Sarò me stessa, ci metterò il cuore”.

Uomini e donne 2022 nuove troniste, chi è Federica

La seconda nuova tronista di Uomini e donne 2022 si chiama Federica. Quest’ultima non è un volto nuovo del programma, in quanto lo scorso anno figurava tra le corteggiatrici di Matteo Ranieri. Federica ha 28 anni, è di Santa Maria Capua Vetere e ha ammesso di avere un carattere complicato: “Dicono che sono antipatica, è vero. Il giudizio degli altri non mi tocca. Se mi innervosisco divento una iena. Basta poco per diventare mia amica, ma anche nemica. Di base sono buona, che non significa fessa. Se sento lealtà do tutta me stessa”.

Federica è single da tre anni e due anni e mezzo fa è diventata mamma. La nuova tronista di Uomini e donne 2022, grazie al programma, spera di trovare una persona con caratteristiche ben determinate: “Il partner deve farmi sorridere, deve essere sveglio, solare e simpatico, ma non sbruffone. Non ricerco un padre per mio figlio perché lo ha già. Vorrei un compagno che con me condivida tutto e che mi dia le attenzioni che mi mancano da un po’. Non amo le smancerie e le persone sdolcinate. Credo molto nel programma, spero arrivi il mio ‘per sempre’. Io ci credo”.

Quando inizia il programma

Le due nuove troniste di Uomini e donne 2022 debutteranno presto in televisione. La nuova stagione del programma, infatti, partirà lunedì 19 settembre. L’orario di inizio del dating show è fissato per le 14:45.

Alla conduzione, come sempre, ci sarà Maria De Filippi, al timone del programma fin dalla prima edizione andata in onda nel 1996. Stando alle anticipazioni, anche nelle nuove puntate dovrebbero essere riconfermate le presenze storiche dello show, tra le quali Tina Cipollari e Gemma Galgani.