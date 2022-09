Bake Off 2 settembre, diretta della prima puntata: Chiara vince il primo grembiule blu, Daniele si ritira

Condividi su

Venerdì 2 settembre, dalle ore 21:20 su Real Time, è prevista la prima puntata di Bake Off. Lo show, giunto alla decima stagione, è condotto da Benedetta Parodi. I giudici sono i veterani Ernst Knam e Damiano Carrara, ai quali si aggiunge la new entry Tommaso Foglia. Non c’è Clelia D’Onofrio, che nei nuovi episodi cura la presentazione delle schede dei dolci.

Con la decima stagione dello show non cambia il format. In ogni appuntamento, gli aspiranti pasticceri si cimentano in tre diverse prove: la creativa, la tecnica e quella a sorpresa. Al termine delle manche, i giudici decretano il concorrente migliore della puntata, che riceve il grembiule blu. I peggiori, invece, rischiano l’eliminazione.

Bake Off 2 settembre, inizia la puntata

Inizia la puntata di Bake Off del 2 settembre. Dopo una breve anteprima (e una lunga pubblicità), un filmato celebra tutti i vincitori delle edizioni passate. Successivamente, i concorrenti entrano per la prima volta nel nuove tendone dello show. La scenografia della decima stagione, a un primo sguardo, appare decisamente più moderna rispetto a quella dello scorso anno.

Benedetta Parodi presenta agli aspiranti pasticceri i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Quest’ultimo si presenta: “Il nostro è il lavoro più bello del mondo. Metteteci il cuore e sarete già a metà dell’opera“. La conduttrice comunica che il trionfatore dell’edizione parteciperà a un corso di formazione, oltre a vincere 50 kg di cioccolato.

La prima manche di Bake Off del 2 settembre è la prova creativa, che dura 120 minuti e si intitola Sono fiero di me. Ogni concorrente deve cucinare il primo dolce mai fatto di cui è rimasto soddisfatto. Intanto, fa la sua comparsa Clelia D’Onofrio, che manifesta la volontà di prendersi “un periodo di pausa“. Mano a mano, la Parodi interloquisce con i concorrenti. Il cast, da questo punto di vista, sembra molto ben composto. Tra tutti spicca la cagliaritana Stefania, che si definisce “la queen dei lievitati” ma che nella prova porta ai giudici una torta. Con lei Alessio, appassionato di tecnologia che festeggia tutti gli anni il compleanno del suo cellulare, e il pensionato Gianbattista.

Margherita vince la prova creativa

Prosegue la puntata di Bake Off del 2 settembre. Dopo non poche difficoltà, termina la prova creativa. Inizia l’assaggio dei vari piatti. Foglia si mostra molto severo, definendo una delle torte simile a “un chewing gum“. Il livello degli aspiranti pasticceri, comunque, è complessivamente alto. La seconda manche della serata è quella della prova tecnica, che ha la durata di 120 minuti. Benedetta Parodi informa che, in questa edizione, i concorrenti si devono cimentare in dei dolci tipici della tradizione italiana. Il primo dolce è scelto da Tommaso Foglia ed è la pastiera napoletana, da servire con la crema inglese.

Gli aspiranti pasticceri, durante Bake Off del 2 settembre, si aiutano tra loro. Molto reclamata tra i concorrenti è Ginevra, napoletana e per questo considerata un punto di riferimento in questa prova. Gianbattista, intanto, dimentica di inserire i canditi nel dolce e di accendere il forno. Inizia l’assaggio dei dolci, che come da tradizione avviene al buio. I giudici, cioè, assaggiano le torte senza conoscere i concorrenti che le hanno realizzate. Quasi tutte le pastiere sono crude. Knam sentenzia: “Stasera siamo al sushi!“. Com’era prevedibile, il peggiore della manche è Gianbattista. Al terzo podio si classifica Paola, preceduta al secondo da Riccardo. La prima prova tecnica della decima edizione del talent è vinta da Margherita.

Bake Off 2 settembre, Daniele si ritira per le condizioni di salute della madre

La puntata di Bake Off del 2 settembre prosegue con il ritiro di Daniele. Il concorrente deve fare ritorno in Sicilia a causa di un problema di salute della mamma. La notizia è accolta dalle lacrime degli altri aspiranti pasticceri. La Parodi, invece, lo invita a ripartecipare l’anno prossimo. L’ultima prova della serata è quella a sorpresa. I concorrenti devono trasformare un gioco della loro infanzia in un dolce tridimensionale.

Intanto, la new entry Foglia sembra essere già ben integrato nel contesto del programma, mostrando buona alchimia con i colleghi Knam e Damiano. Al termine dell’ultima prova della serata, tra i pasticceri amatoriali domina ancora una volta l’insoddisfazione. I giudici procedono con l’assaggio delle torte. È il momento dei primi verdetti della puntata. Il grembiule blu di Bake Off del 2 settembre è di Chiara. Stefania, Gaia e Giovanni sono i pasticceri a rischio eliminazione. Prima di conoscere il verdetto, però, c’è pubblicità.