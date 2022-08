Bake Off, su Real Time dal 2 settembre riparte il programma dedicato ai pasticceri amatoriali: new entry tra i giudici

Condividi su

A partire da venerdì 2 settembre, in prima serata su Real Time, partirà la nuova edizione di Bake Off. Il programma, giunto alla sua decima stagione, sarà visibile, oltre che sul canale 31 del digitale terrestre, anche in streaming sulla piattaforma Discovery+.

Bake Off 2 settembre, Benedetta Parodi ancora conduttrice

Bake Off 10, al via dal 2 settembre, sarà ancora una volta condotto da Benedetta Parodi. La conduttrice guida lo show sin dalla prima stagione, datata 2013. Il format da cui si ispirerà anche la nuova edizione sarà The Great British Bake Off, creato da Love Production e trasmesso, con enorme successo, dalla BBC.

La versione nostrana di Bake Off, la cui decima stagione inizierà il 2 settembre, sarà invece una produzione Banijay Italia. Non è ufficiale ma è molto probabile che, così accaduto nelle ultime puntate, il primo episodio della stagione sarà visibile, oltre che su Real Time, anche in simulcast su tutti i canali free del gruppo Discovery.

Bake Off 2 settembre, novità in giuria

Per quanto riguarda la giuria, a partire dal 2 settembre il pubblico ritroverà in Bake Off 10 i pasticceri Damiano Carrara ed Ernst Knam. Sempre meno presente, invece, sarà Clelia D’Onofrio. Quest’ultima, infatti, nella prossima stagione non sarà più una giurata e si occuperà esclusivamente della presentazione delle schede storiche dei dolci.

Per questo, a Bake Off 10 farà il suo ingresso un nuovo volto: Tommaso Foglia. Nato a Nola nel 1990, Foglia è uno dei pasticceri italiani più promettenti. La sua carriera è iniziata da giovanissimo, lavorando nel panificio di proprietà dei genitori. Qui Foglia si affascina al mondo dei lievitati. Negli anni, il pasticcere ha ottenuto numerose esperienze lavorative all’estero, per esempio in Irlanda, negli Emirati Arabi e a Marrakech. Negli scorsi mesi, Tommaso Foglia ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di miglior Pastry Chef dell’anno.

Nella nuova stagione sono previste quattordici puntate

L’arrivo di Tommaso Foglia a Bake Off rappresenterà l’ennesimo cambio nella giuria dello show. Se Ernst Knam è presente sin dalla prima puntata, Damiano Carrara è invece salito sul carro del programma nella quinta stagione. Negli anni, come giudici, si sono alternati altri esperti come Alberto Lamberto Martino e Csaba dalla Zorza. Entrambi, però, hanno effettuato una sola stagione senza essere poi riconfermati.

La stagione dieci di Bake Off, al via il 2 settembre su Real Time, sarà composta da quattordici puntate. Sedici, invece, i concorrenti previsti. Qualche settimana fa sono state rese note le identità di coloro che si sfideranno sotto l’oramai famoso tendone, allestito anche per questa stagione nel parco di Villa Borromeo d’Adda di Arcore. Quest’anno, però, sotto il tendone ci sarà l’aria condizionata. Notizia, quest’ultima, accolta con favore da Knam e Carrara, che sottolineano come tale l’introduzione possa permettere ai concorrenti di cimentarsi in nuove preparazioni.